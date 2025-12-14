Báo động giá cà phê

Tại vựa cà phê Tây nguyên, những ngày qua, thời tiết phổ biến nắng ráo, nhờ vậy hoạt động thu hoạch cà phê được thuận lợi. Nhiều nhà vườn tranh thủ thu hoạch để bù lại những ngày mưa lũ vừa qua. Trái ngược với diễn biến tích cực của thời tiết, thị trường lại ảm đạm khi giá liên tục lao dốc, hiện chỉ còn 98.000 - 99.000 đồng/kg. Giá cà phê đã giảm trung bình đến 12.000 đồng/kg so với đầu tháng 12. Lần gần nhất giá cà phê nội địa ở Việt Nam rơi xuống mức dưới 100.000 đồng/kg là vào cuối tháng 7 vừa qua.



Nông dân Tây nguyên đang vào vụ thu hoạch nhưng hiện nay giá cà phê đang lao dốc

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đợt lao dốc này do ảnh hưởng xu hướng giảm trên thị trường thế giới. Cuối tuần này, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) đóng cửa ở mức 4.122 USD/tấn, giảm thêm 173 USD/tấn so với tuần trước, tương đương 4%. Tương tự, arabica còn 8.140 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn, tương đương 1,45%.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) nhận định: Chính sách thuế quan của Mỹ với nguồn cung cà phê từ Brazil chi phối giá thế giới. Nhưng mưa lũ bất thường ở Tây nguyên là yếu tố giữ cho giá cà phê "neo" lại mức hiện tại.

Báo cáo phân tích, Sắc lệnh hành pháp 14361 được ký ban hành ngày 20.11 đã sửa đổi mức thuế bổ sung 40% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Brazil, trong đó có cà phê. Đây là điều đã được dự đoán từ trước và nó là sự xác nhận rõ ràng giúp thị trường hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ngược với sự tích cực từ thị trường, thời tiết cực đoan ở Việt Nam và Indonesia là yếu tố giữ cho giá cà phê không giảm sâu. Đợt mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 11 khiến vụ thu hoạch cà phê ở Đắk Lắk bị trì hoãn và sản lượng thu hoạch bị ảnh hưởng.

Tương tự, tình hình ở Indonesia cũng gặp khó khăn, khi bão Senya gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh Aceh, Tây Sumatra và Bắc Sumatra trong tuần cuối tháng 11.

Báo cáo của ICO nhận định, cần thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của thời tiết đến điều kiện cung ứng tại hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, những tác động trước mắt là yếu tố giúp cân bằng thị trường với chính sách thuế của Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 11.2025, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,4 triệu tấn, tăng 14% và trị giá 7,9 tỉ USD, tăng 60% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu cà phê trong 11 tháng năm 2025 đạt trung bình 5.661 USD/tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Châu Âu, đặc biệt là các nước Đức, Ý, Tây Ban Nha vẫn là những thị trường nhập khẩu cà phê chính của Việt Nam.

Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 8,4 tỉ USD, con số kỷ lục của ngành này.