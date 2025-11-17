Thuế đối ứng có thể khiến giá cà phê tăng trở lại

Tuần trước, giá cà phê đồng loạt lao dốc. Cà phê nội địa giảm khoảng 9.500 đồng xuống mức bình quân 110.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê robusta trên các sàn London (Anh) kỳ hạn giao tháng 1.2026 giảm đến 307 USD/tấn xuống mức 4.223 USD/tấn, tương đương mức giảm 6,8%.



Thời tiết bất lợi đang ảnh hưởng xấu đến vụ thu hoạch cà phê tại khu vực Tây nguyên ẢNH: CTV

Còn giá cà phê arabica giao tháng 12.2025 trên sàn New York (Mỹ) giảm 180 USD/tấn tương đương 2%, xuống còn 8.810 USD/tấn.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê tuần qua giảm mạnh do các nhà đầu cơ xả hàng khi có thông tin Tổng thống Trump miễn thuế đối ứng với cà phê và loạt nông sản chủ lực mà Mỹ không có lợi thế. Bên cạnh đó, vựa cà phê Tây nguyên vào vụ thu hoạch rộ và nguồn cung tăng cũng khiến thị trường hạ nhiệt.

Tuy nhiên, những thông tin cập nhật mới liên quan đến thuế đối ứng của Mỹ đặc biệt với nguồn cung từ thị trường Brazil khiến nhiều người dự báo thị trường có thể đảo chiều, tăng trở lại.

Chính phủ Brazil xác nhận rằng, việc Mỹ miễn thuế đối ứng với nhiều nông sản trong đó có cà phê nhưng quốc gia Nam Mỹ này vẫn không được hưởng lợi nhiều như các nước khác. Nguyên nhân do Tổng thống Donald Trump miễn thuế đối ứng đối với sắc lệnh ban hành ngày 2.4, nhưng vào tháng 7, Mỹ tiếp tục áp thuế bổ sung 40% lên hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Brazil. Do vậy, cà phê và nhiều hàng hóa khác của Brazil vẫn còn chịu thuế rất cao.

Thêm vào đó, nguồn cung trong năm 2026 vẫn thấp hơn cầu nên khi giá giảm mạnh thì các nhà đầu tư sẽ tranh thủ cơ hội mua vào, kéo giá tăng trở lại.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác kéo giá cà phê tăng là tình hình thời tiết bất lợi ở miền Trung - Tây nguyên khiến mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch cà phê và sản lượng có thể giảm so với dự báo ban đầu.