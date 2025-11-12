Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Nông sản xuất siêu kỷ lục 18 tỉ USD, cà phê tăng mạnh nhất

Chí Nhân
Chí Nhân
12/11/2025 12:59 GMT+7

Trong 10 tháng qua, xuất khẩu nông sản đạt trên 58 tỉ USD. Đáng chú ý, xuất siêu đạt gần 18 tỉ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước và có đến 7 ngành hàng xuất siêu trên 1 tỉ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng qua, xuất khẩu nông sản đạt 58 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và ngành này đang hướng đến mục tiêu kỷ lục cả năm 2025 là 70 tỉ USD. Trong đó có đến 7 ngành hàng xuất siêu trên 1 tỉ USD, nổi bật nhất là cà phê.

Nông sản xuất siêu kỷ lục 18 tỉ USD, cà phê tăng mạnh nhất - Ảnh 1.

Xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh nhất giúp xuất siêu đạt con số kỷ lục trên 7 tỉ USD

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, xuất siêu nông sản ước đạt gần 18 tỉ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; có 4 ngành hàng xuất siêu trên 1 tỉ USD. Dẫn đầu là ngành gỗ và sản phẩm gỗ khi xuất siêu đến 11,3 tỉ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn tượng nhất là cà phê xuất siêu trên 7 tỉ USD, tăng 64,5%. Tổng khối lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,3 triệu tấn tăng 13,5% và giá trị xuất khẩu đạt 7,4 tỉ USD, tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.653,1 USD/tấn, tăng 42,5%. Đức, Ý và Tây Ban Nha vẫn là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Ngoài các thị trường truyền thống này, cà phê Việt Nam còn tăng rất mạnh ở thị trường Mexico với mức tăng gần 35 lần.

Các mặt hàng xuất siêu tăng 2 con số là rau quả gần 5 tỉ USD, tăng 15,5%; tôm 3,3 tỉ USD, tăng 16%; hạt tiêu đạt 1,2 tỉ USD, tăng 19%...

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước nhập khẩu gạo có xu hướng gia tăng khi 10 tháng qua chỉ xuất siêu 2,2 tỉ USD, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.


Tin liên quan

Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 ở thị trường rau quả khổng lồ của Trung Quốc

Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 ở thị trường rau quả khổng lồ của Trung Quốc

Trong 9 tháng qua, Trung Quốc chi trên 20 tỉ USD để nhập khẩu rau quả; trong số này, Việt Nam chiếm thị phần 20%, tương đương 4 tỉ USD. Sầu riêng và chuối là 2 mặt hàng giúp rau quả Việt Nam tăng mạnh ở thị trường tỉ dân.

Chính thức: Philippines cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025

Giá cà phê biến động mạnh, tuần này có giảm tiếp?

Khám phá thêm chủ đề

Xuất siêu Nông sản cà phê xuất khẩu cà phê Gạo xuất khẩu gạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận