Nông sản xuất siêu kỷ lục 18 tỉ USD, cà phê tăng mạnh nhất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng qua, xuất khẩu nông sản đạt 58 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và ngành này đang hướng đến mục tiêu kỷ lục cả năm 2025 là 70 tỉ USD. Trong đó có đến 7 ngành hàng xuất siêu trên 1 tỉ USD, nổi bật nhất là cà phê.



Xuất khẩu cà phê tăng trưởng mạnh nhất giúp xuất siêu đạt con số kỷ lục trên 7 tỉ USD ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, xuất siêu nông sản ước đạt gần 18 tỉ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; có 4 ngành hàng xuất siêu trên 1 tỉ USD. Dẫn đầu là ngành gỗ và sản phẩm gỗ khi xuất siêu đến 11,3 tỉ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn tượng nhất là cà phê xuất siêu trên 7 tỉ USD, tăng 64,5%. Tổng khối lượng xuất khẩu cà phê đạt 1,3 triệu tấn tăng 13,5% và giá trị xuất khẩu đạt 7,4 tỉ USD, tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.653,1 USD/tấn, tăng 42,5%. Đức, Ý và Tây Ban Nha vẫn là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Ngoài các thị trường truyền thống này, cà phê Việt Nam còn tăng rất mạnh ở thị trường Mexico với mức tăng gần 35 lần.

Các mặt hàng xuất siêu tăng 2 con số là rau quả gần 5 tỉ USD, tăng 15,5%; tôm 3,3 tỉ USD, tăng 16%; hạt tiêu đạt 1,2 tỉ USD, tăng 19%...

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước nhập khẩu gạo có xu hướng gia tăng khi 10 tháng qua chỉ xuất siêu 2,2 tỉ USD, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.



