Chính thức: Philippines cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025

Chí Nhân
Chí Nhân
11/11/2025 14:55 GMT+7

Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr. ban hành Sắc lệnh số 102, chính thức gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo đến ngày 31.12.2025.

Theo báo chí Philippines, Sắc lệnh gia hạn thời gian cấm nhập khẩu gạo được ký ngày 30.10 và mới được đăng Công báo vào tuần qua. Mục tiêu lệnh cấm được cho là nhằm bảo vệ nông dân địa phương khỏi áp lực giảm giá do gạo nhập khẩu gây ra, duy trì sự ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chính thức: Philippines cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025- Ảnh 1.

Philippines chính thức cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025

ẢNH: CHÍ NHÂN

Lệnh cấm được áp dụng với gạo thông thường và gạo xay xát kỹ. Còn những loại gạo đặc sản mà nông dân Philippines không sản xuất phổ biến như gạo Japonica hay gạo Basmati vẫn được nhập khẩu bình thường. Lệnh cấm có khả năng được rút ngắn hơn hoặc dỡ bỏ theo khuyến nghị của các bộ chuyên trách.

Giữa tháng 8, Tổng thống Philippines ký Sắc lệnh 93, tạm dừng nhập khẩu gạo thông thường và gạo xay xát kỹ trong 60 ngày (từ ngày 1.9 - 31.10).

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, nhiều khả năng lệnh cấm nhập khẩu gạo sẽ được dỡ bỏ trong tháng 1.2026, nhưng sau đó có thể sẽ áp dụng trở lại trong giai đoạn từ tháng 2 - 4.2026 khi nước này bước vào vụ thu hoạch mới. Bên cạnh đó, đầu tháng này, Philippines công bố chính sách mới với thuế nhập khẩu gạo. Thuế mới sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá với biên độ tối đa lên tới 35%.

Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong năm 2025, với hàng loạt biện pháp kiểm soát nhập khẩu lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam vào nước này dừng lại ở con số gần 2,9 triệu tấn, giảm đến 27% so với cùng kỳ năm trước. Với những động thái mới, dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2026 là giai đoạn Việt Nam thu hoạch rộ lúa đông xuân - vụ lúa lớn nhất trong năm.

Để giảm thiểu rủi ro, thời gian gần đây, các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đã tích cực mở rộng thị trường sang các nước châu Phi, đặc biệt là Ghana và Bờ Biển Ngà. Cuộc cạnh tranh xuất khẩu gạo ngày càng khốc liệt hơn khi đối thủ trực tiếp của Việt Nam là Thái Lan đang tăng cường các hợp đồng chính phủ (G2G) với các nước trong khu vực như Singapore và Trung Quốc.

