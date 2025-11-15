Giá cả tăng, Tổng thống Trump giảm thuế đối ứng với nhiều mặt hàng

Tối 14.11, Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp giảm thuế đối ứng đối với hàng chục mặt hàng thực phẩm từ nước uống, gia vị, trái cây và thịt, theo Axios.

Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Những sản phẩm nổi bật được giảm thuế là cà phê và trà, trái cây nhiệt đới và nước ép, cacao và gia vị, chuối, cam và cà chua, thịt bò. Sắc lệnh đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gợi ý gần đây, nhắm vào những sản phẩm mà Mỹ không tự trồng được.

Hành động được thực hiện giữa thời điểm cuộc khủng hoảng giá cả ngày càng nghiêm trọng và đã trở thành yếu tố chính trị ảnh hưởng đến Nhà Trắng.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Trump quyết định điều chính thuế đối với hàng loạt mặt hàng thực phẩm sau khi cân nhắc nhu cầu nội địa hiện tại đối với một số sản phẩm và năng lực sản xuất nội địa. Vài giờ trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng cuộc khủng hoảng giá cả đang lắng xuống, mâu thuẫn với dữ liệu chính phủ.

Giá của những hàng hóa mà Mỹ không tự sản xuất và phải nhập từ nước ngoài như cà phê đã tăng lên. Dữ liệu lạm phát đã chưa được công bố do chính phủ đóng cửa gần đây, nhưng dữ liệu gần nhất từ tháng 9 cho thấy chỉ số tổng hợp về giá cả hàng tạp hóa đã tăng với tốc độ hằng năm nhanh nhất từ năm 2023.

Theo Axios, sắc lệnh mới là cú "quay xe" nổi bật nhất trong chính sách thương mại của chính quyền ông Trump tính đến nay. Điều này ngầm cho thấy chính quyền đang lo ngại về tác động của thuế quan lên giá cả trong nước, ngay cả khi các quan chức hàng đầu về kinh tế và thương mại vẫn bảo lưu quan điểm rằng thuế quan không làm tăng giá cả.

Đầu tháng này, đảng Dân chủ đã giành hàng loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương tại Virginia, New Jersey và thành phố New York, những nơi mà chi phí sinh hoạt là chủ đề quan tâm chính, theo Reuters.