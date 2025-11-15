Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giá cả tăng, Tổng thống Trump giảm thuế đối ứng với nhiều mặt hàng

Vi Trân
Vi Trân
15/11/2025 08:19 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu đối với hàng chục mặt hàng giữa thời điểm giá cả tăng cao ảnh hưởng người tiêu dùng.

Tối 14.11, Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp giảm thuế đối ứng đối với hàng chục mặt hàng thực phẩm từ nước uống, gia vị, trái cây và thịt, theo Axios.

Tổng thống Trump ký lệnh giảm thuế đối ứng với nhiều mặt hàng - Ảnh 1.

Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng hồi tháng 4

ẢNH: REUTERS

Những sản phẩm nổi bật được giảm thuế là cà phê và trà, trái cây nhiệt đới và nước ép, cacao và gia vị, chuối, cam và cà chua, thịt bò. Sắc lệnh đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gợi ý gần đây, nhắm vào những sản phẩm mà Mỹ không tự trồng được.

Hành động được thực hiện giữa thời điểm cuộc khủng hoảng giá cả ngày càng nghiêm trọng và đã trở thành yếu tố chính trị ảnh hưởng đến Nhà Trắng.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Trump quyết định điều chính thuế đối với hàng loạt mặt hàng thực phẩm sau khi cân nhắc nhu cầu nội địa hiện tại đối với một số sản phẩm và năng lực sản xuất nội địa. Vài giờ trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng cuộc khủng hoảng giá cả đang lắng xuống, mâu thuẫn với dữ liệu chính phủ.

Ông Trump nói sẽ phát tiền cho dân, gọi người phản đối thuế quan là 'kẻ ngốc'

Giá của những hàng hóa mà Mỹ không tự sản xuất và phải nhập từ nước ngoài như cà phê đã tăng lên. Dữ liệu lạm phát đã chưa được công bố do chính phủ đóng cửa gần đây, nhưng dữ liệu gần nhất từ tháng 9 cho thấy chỉ số tổng hợp về giá cả hàng tạp hóa đã tăng với tốc độ hằng năm nhanh nhất từ năm 2023.

Theo Axios, sắc lệnh mới là cú "quay xe" nổi bật nhất trong chính sách thương mại của chính quyền ông Trump tính đến nay. Điều này ngầm cho thấy chính quyền đang lo ngại về tác động của thuế quan lên giá cả trong nước, ngay cả khi các quan chức hàng đầu về kinh tế và thương mại vẫn bảo lưu quan điểm rằng thuế quan không làm tăng giá cả.

Đầu tháng này, đảng Dân chủ đã giành hàng loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương tại Virginia, New Jersey và thành phố New York, những nơi mà chi phí sinh hoạt là chủ đề quan tâm chính, theo Reuters.

Tin liên quan

Mỹ sẽ giảm thuế ô tô nhập khẩu

Mỹ sẽ giảm thuế ô tô nhập khẩu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến giảm một số loại thuế áp lên linh kiện ô tô nhập khẩu và ngăn chồng thuế đối với xe sản xuất ở nước ngoài, nhằm giảm tác động tiêu cực của chính sách thuế lên ngành ô tô nội địa.

Ông Trump nói sẽ phát tiền cho dân, gọi người phản đối thuế quan là 'kẻ ngốc'

Mỹ âm thầm gỡ thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng?

Khám phá thêm chủ đề

Trump Giảm thuế thuế đối ứng cà phê giá cả Thuế nhập khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận