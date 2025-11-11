Ông Trump nói sẽ phát tiền cho dân, gọi người phản đối thuế quan là 'kẻ ngốc'

"Một phần lợi nhuận ít nhất 2.000 USD mỗi người sẽ được phát cho tất cả mọi người (không gồm người thu nhập cao)", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9.11, chỉ trích những người chống đối thuế quan là "những kẻ ngốc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10.11 ẢNH: REUTERS

Chính quyền ông Trump đã áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước và theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 9, sau 3 quý của năm nay, Mỹ đã thu được 195 tỉ USD tiền thuế. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng Mỹ mới là người hứng chịu tác động từ thuế suất do các doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm để bù lại.

Đề xuất phát tiền cho dân được Tổng thống Trump đề cập hồi tháng 8. Theo The Hill, đề xuất này nhiều khả năng cần dược quốc hội thông qua. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley trong năm nay đã công bố dự luật phát cho gần như toàn bộ người dân Mỹ và con cái 600 USD/người từ tiền thu thuế nước ngoài.

Tuy nhiên, sau đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng ưu tiên của chính quyền là dùng số tiền thu thuế đó để trả bớt nợ quốc gia, đến nay đã là khoảng 38.120 tỉ USD. Hôm 9.11, ông Bessent nói tiền thu thuế để phát cho dân có thể được phân phát dưới nhiều hình thức, nghĩa là có thể không phát tiền trực tiếp mà bằng cách giảm thuế thu nhập, song lưu ý rằng ông chưa bàn bạc với Tổng thống Trump về đề xuất.

Tổng thống Trump cũng nói sẽ dùng tiền đó để trả bớt khoản nợ khổng lồ của Mỹ.

Bà Erica York, phó chủ tịch chính sách thuế liên bang tại Quỹ Thuế, tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận tại Washington D.C, nếu trừ nhóm người thu nhập cao (từ 100.000 USD/năm trở lên), thì sẽ còn 150 triệu người trưởng thành có thể được nhận 2.000 USD. Như vậy, chi phí cho chương trình này sẽ xấp xỉ 300 tỉ USD.

Chờ phán quyết của tòa

Tuyên bố mới được Tổng thống Trump đưa ra giữa thời điểm Tòa án Tối cao Mỹ đang cân nhắc liệu thuế quan mà chính quyền ban hành, dựa trên quyền khẩn cấp kinh tế, có hợp lệ hay không. Chính quyền ông Trump đã thừa nhận rằng nếu tòa án đưa ra phán quyết bất lợi, Washington sẽ phải hoàn trả hàng tỉ USD tiền thuế đã thu, theo The Hill.

Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 10.11, ông Trump cảnh báo nếu Tòa án Tối cao Mỹ phản đối chính sách thuế quan của ông, đó sẽ là "thảm họa an ninh quốc gia".

"Đến thời điểm năm đầu tiên (nhiệm kỳ) của tôi kết thúc, chúng ta sẽ có hơn 20.000 tỉ USD đầu tư đổ vào Mỹ. Đó là điều chưa từng thấy. Chúng ta có những xí nghiệp AI, chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều, chúng ta có xe hơi và nhà máy xe hơi đến Mỹ nhiều hơn những gì chúng ta từng xây dựng trước đây. Toàn bộ điều đó sẽ tan biến nếu chúng ta thua vụ kiện thuế này. Đó sẽ là thảm họa kinh tế và sẽ là thảm họa an ninh quốc gia nếu chúng ta thua vụ kiện tại Tòa án Tối cao", Tổng thống Trump nói.