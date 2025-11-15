Giá điện và trung tâm dữ liệu khuấy động bầu cử Mỹ

Giá điện làm nóng bầu cử

Chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là giá điện, đang trở thành vấn đề chính trong bầu cử tại Mỹ. Tại các cuộc bầu cử thống đốc ngày 4.11 ở bang New Jersey và Virginia, nơi tập trung nhiều trung tâm dữ liệu, hai ứng viên của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng với cam kết sẽ giải quyết vấn đề giá điện và bắt các công ty phải trả phần công bằng cho chi phí gia tăng, theo CNBC. Tại bang Georgia, đảng Dân chủ cũng thắng 2 ghế trong Ủy ban Dịch vụ công, nơi đảng Cộng hòa kiểm soát tuyệt đối từ năm 2007. Một trong hai ứng viên ở đó cho rằng giá điện tăng tại tiểu bang một phần là do các trung tâm dữ liệu.

Một trung tâm dữ liệu có định mức công suất điện 33 megawatt tại bang California Ảnh: AFP

Có nhiều lý do khiến giá điện gia tăng tại mỗi bang nhưng theo giới chuyên gia, các trung tâm dữ liệu lớn về AI của các tập đoàn công nghệ được cho là đang đóng vai trò lớn khiến hóa đơn tiền điện tăng lên ở một số vùng. Theo tờ The New York Times, các trung tâm dữ liệu AI chiếm hơn 4% lượng điện tiêu thụ của Mỹ trong năm 2023 và các nhà phân tích chính phủ ước tính mức này sẽ tăng đến 12% chỉ trong vòng 3 năm. Ở vùng do công ty truyền tải điện PJM Interconnection phụ trách (13 bang gồm New Jersey và Virginia với hơn 65 triệu người), người dân đang trả hàng tỉ USD cho chi phí cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu, kể cả trung tâm chưa xây, theo AP. Phân tích hồi tháng 6 của Đại học Carnegie Mellon và Đại học bang Bắc Carolina cho thấy hóa đơn tiền điện trên đà tăng trung bình 8% trên cả nước và 25% tại một số nơi như Virginia đến năm 2030, do các trung tâm dữ liệu.

CNBC dẫn số liệu cho thấy lượng điện mà các trung tâm dữ liệu tại bang Pennsylvania tiêu thụ đã tăng hơn 40% lên 20,5 gigawatt trong quý 3. Con số này tương đương lượng tiêu thụ của khoảng 17 triệu hộ dân Mỹ. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), một trung tâm dữ liệu AI điển hình sử dụng lượng điện tương đương 100.000 hộ dân. Một số trung tâm lớn có thể cần lượng điện nhiều hơn các đô thị lớn như Pittsburgh, Cleveland hay New Orleans. Điều này buộc các công ty tiện ích phải đầu tư lớn vào công suất phát điện mới và chi phí đó được bổ sung vào hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng, trừ khi các nhà quản lý và cơ quan lập pháp buộc các hãng công nghệ gánh phần chi phí này.

Đảng Dân chủ tìm đường trở lại trong ngày bầu cử Mỹ

"Chiến trường" khốc liệt

Tuần này, các thượng nghị sĩ Dân chủ do ông Richard Blumenthal và ông Bernie Sanders dẫn đầu cáo buộc chính quyền không bảo vệ người tiêu dùng trước việc phải chia sẻ gánh nặng cho các trung tâm dữ liệu. Phe Dân chủ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến vấn đề tồi tệ hơn khi dừng các dự án năng lượng tái tạo, được cho là nguồn điện sẵn có nhất để đáp ứng nhu cầu mới. Đáp lại, Nhà Trắng đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm và các chính sách năng lượng tái tạo đã khiến giá điện tăng lên.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng tại Mỹ sẽ diễn ra vào năm tới, khi Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại lưỡng viện quốc hội. Giới quan sát nhận định cuộc chiến khốc liệt sẽ diễn ra tại các tiểu bang mà vấn đề giá điện và trung tâm dữ liệu đang khuấy động sự nổi giận trong cộng đồng, gồm California, Georgia, Michigan, Ohio, Pennsylvania và Texas.