Chiến thắng càn quét của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử Mỹ, ông Trump lên tiếng

Đảng Dân chủ đã giành được những chiến thắng quan trọng đầu tiên trong các cuộc bầu cử trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Theo kết quả dự phóng của truyền thông Mỹ, cả 3 ứng cử viên của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong 3 cuộc đua tranh chức thị trưởng thành phố New York (bang New York) và chức thống đốc bang New Jersey và bang Virginia.

Tại New York, chính trị gia trẻ tuổi Zohran Mamdani (34 tuổi) được dự phóng giành chiến thắng trước ứng viên độc lập - cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo và ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa, theo CNN.

Người ủng hộ ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani vui mừng về kết quả bầu cử tối 4.11 ẢNH: AP

Ông Mamdani sẽ tạo nên lịch sử khi trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố và là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ.

Đương kim thị trưởng Eric Adams vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 với tư cách độc lập nhưng đã rút khỏi đường đua vào tháng 9.

Ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani (trái) tại một cuộc họp báo hôm 3.11 ẢNH: AP

Đây là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ năm 1969. Số phiếu dành cho ông Mamdani đã vượt mốc 1 triệu phiếu (chiếm 50,4%), nhiều hơn tổng số phiếu của hai ứng viên còn lại và ông dẫn đầu ở gần như toàn bộ khu vực bầu cử, theo tờ The Guardian.

Tại bang New Jersey, ứng viên Dân chủ Mikie Sherrill đã đắc cử chức thống đốc thứ 57 của tiểu bang sau khi đánh bại cựu nghị sĩ bang Jack Ciattarelli (đảng Cộng hòa). AP dự phóng bà Sherrill giành chiến thắng chỉ 2 giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu.

Bà Sherrill là cựu công tố viên và phi công trực thăng hải quân. Bà đắc cử vào Hạ viện Mỹ vào năm 2018.

Thống đốc đắc cử Mikie Sherrill và phó thống đốc đắc cử Dale Caldwell, đều thuộc đảng Dân chủ, vui mừng sau chiến thắng vào tối 4.11 tại New Jersey ẢNH: AP

Tại bang Virginia, ứng viên Dân chủ Abigail Spanberger cũng đắc cử chức thống đốc sau khi đánh bại Phó thống đốc Winsome Earle-Sears (đảng Cộng hòa) với tỷ lệ 55%-45%, sau khi 72% số phiếu được kiểm, theo AP.

Bà Spanberger trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức thống đốc bang này. Bà là cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương (CIA) và từng có 3 nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ Mỹ.

Bà Spanberger sẽ thay thế ông Glenn Youngkin (đảng Cộng hòa), người không thể tái tranh cử vì theo luật Virginia, mỗi người chỉ được làm thống đốc 1 nhiệm kỳ (4 năm).

Thống đốc đắc cử Abigail Spanberger phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố Richmond, bang Virginia tối 4.11 ẢNH: REUTERS

Nhà lập pháp đảng Dân chủ tại thượng viện bang Ghazala Hashmi cũng giành chiến thắng cuộc đua tranh chức phó thống đốc, trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đắc cử một chức vụ cấp tiểu bang tại Mỹ, theo AP.

Những chiến thắng này được cho là có vai trò quan trọng cho đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

"Tên Trump không có trên lá phiếu, và (chính phủ) đóng cửa, là 2 lý do đảng Cộng hòa thất bại trong các cuộc bầu cử đêm nay, theo các nhà thăm dò", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Mặt khác, tại bang California, cử tri cũng được cho là sẽ thông qua kế hoạch vẽ lại khu vực bầu cử quốc hội do Thống đốc Gavin Newsom (đảng Dân chủ) đề xuất, theo dự phóng của CNN. Việc vẽ lại bản đồ có thể sẽ giúp đảng Dân chủ giành đến 5 ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện Mỹ vào năm sau, là sự đáp trả tương xứng với nỗ lực tương tự của đảng Cộng hòa tại bang Texas theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump.

Ông Trump đã gọi hành động của California là vi hiến và cáo buộc việc bỏ phiếu toàn bộ qua thư là vi phạm luật pháp rất nghiêm trọng, cần xem xét hình sự. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không đưa ra bằng chứng nào.