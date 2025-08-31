Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump thông báo thay đổi quan trọng về bầu cử ở Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/08/2025 19:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân cho tất cả các cuộc bầu cử ở Mỹ trong tương lai.

Trong một bài đăng trên Truth Social ngày 30.8, Tổng thống Trump viết: "Căn cước công dân phải là một phần của mọi lá phiếu. Không có ngoại lệ. Tôi sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp vì mục đích đó". Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết về sắc lệnh này.

Tổng thống Trump thông báo thay đổi quan trọng về bầu cử ở Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 25.8.2025

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại ý định hạn chế việc bỏ phiếu qua thư, ngoại trừ những người bệnh nặng hoặc quân nhân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, theo Reuters.

Theo truyền thông Mỹ, yêu cầu về giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu hiện rất khác nhau giữa các bang và không có một quy định thống nhất.

Trong số các tiểu bang của Mỹ, có 36 bang yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân tại các điểm bỏ phiếu, bao gồm 25 tiểu bang yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh với một số ngoại lệ nhất định và 11 tiểu bang không yêu cầu rõ ràng về ảnh. 14 tiểu bang còn lại không yêu cầu giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu trực tiếp.

Trong nhiều năm qua, ông Trump cũng kêu gọi chấm dứt sử dụng máy bỏ phiếu điện tử, thay vào đó là dùng phiếu giấy và đếm bằng tay. Song, các quan chức kiểm vé bầu cho rằng việc đếm bằng tay tốn thời gian, chi phí và kém chính xác hơn nhiều so với việc đếm bằng máy, theo Reuters.

Đầu tháng 8, Tổng thống Trump cho biết nhóm luật sư của ông đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt mọi hình thức bỏ phiếu qua thư. Ông Trump cho hay: "Sắc lệnh hành pháp này sẽ giúp mang lại sự trung thực cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026". Ông Trump từ lâu đã phản đối việc bỏ phiếu qua thư và cho rằng đây là một hình thức gian lận, theo The New York Times.

Texas thông qua bản đồ khu vực bầu cử gây tranh cãi

Texas thông qua bản đồ khu vực bầu cử gây tranh cãi

Hạ viện bang Texas do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 20.8 đã thông qua bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội sau khi các nghị viên đảng Dân chủ quay trở về.

Cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử giữa California và Texas

Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đua nhau 'giành đất' trước bầu cử

