Ông Trump giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm với Trung Quốc

Sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ 40 phút với Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự ở thành phố Busan (Hàn Quốc) sáng 30.10, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt nhiều đồng thuận quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường về nước sau cuộc gặp, ông Trump cho biết thuế suất mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc liên quan vấn đề fentanyl sẽ giảm từ 20% xuống còn 10%. Qua đó, tổng mức thuế quan của Mỹ lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống còn 47%, theo Reuters.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng mức thuế được giảm vì ông tin là Trung Quốc đang hành động mạnh mẽ để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Fentanyl là chất gây nghiện mạnh, thường được sử dụng trong y tế nhưng cũng là loại ma túy gây chết người hàng đầu tại Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump cho hay Trung Quốc sẽ mua đậu nành và nông sản Mỹ với số lượng lớn ngay lập tức.

Ngoài ra, ông cho biết hai bên đạt thỏa thuận 1 năm về đất hiếm và có thể gia hạn theo từng năm. "Họ sẽ không áp đặt các kiểm soát đất hiếm", nhà lãnh đạo nói.

Trung Quốc là nước khai thác và chế biến đất hiếm hàng đầu thế giới. Các kiểm soát xuất khẩu vào tháng 4 đã gây thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, buộc các nhà sản xuất ô tô tạm dừng hoạt động trước khi việc xuất khẩu phục hồi sau các thỏa thuận giữa Bắc Kinh, Washington và châu Âu.

Đến tháng 10, Trung Quốc mở rộng việc kiểm soát với hiệu lực bắt đầu từ tháng 11. Chưa rõ thỏa thuận mà ông Trump nói liên quan toàn bộ các lệnh kiểm soát hay chỉ đối với những khoáng sản được bổ sung vào tháng 10.

Trung Quốc chưa bình luận gì về tuyên bố của ông Trump sau cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ miêu tả đó là cuộc gặp "tuyệt vời" và cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4.2026, sau đó là chuyến thăm Mỹ của ông Tập vào một ngày chưa được công bố.