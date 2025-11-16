Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Mỹ miễn thuế đối ứng, cà phê và rau quả từ Việt Nam có hưởng lợi?

Chí Nhân
Chí Nhân
16/11/2025 08:37 GMT+7

Nếu rau quả có thể hưởng lợi thì với ngành hàng cà phê, mọi việc trở lại trật tự bình thường.

Đó là nhận định của những người trong các ngành liên quan từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với hàng loạt thực phẩm mà nước này không có lợi thế sản xuất như cà phê, trà, trái cây nhiệt đới và nước ép trái cây, hạt cacao, gia vị, chuối, cam, cà chua, thịt bò và một số loại phân bón. 

Mỹ miễn thuế đối ứng, cà phê và rau quả từ Việt Nam có hưởng lợi?- Ảnh 1.

Cà phê Việt Nam mất cơ hội gia tăng thị phần một cách nhanh chóng tại Mỹ, trong khi đó rau quả đứng trước cơ hội lớn

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA) phân tích: Trước đây, căng thẳng thương mại đặc biệt giữa Mỹ và Brazil khiến nhiều chuyên gia quốc tế dự báo "dòng chảy cà phê vào Mỹ" sẽ biến đổi theo hướng có lợi cho Việt Nam. Bây giờ, Mỹ miễn thuế cho mặt hàng này thì cơ bản mọi việc cũng trở lại như cũ.

"Chính vì vậy, thời gian gần đây, các nhà đầu cơ đã xả hàng khiến giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế liên tục giảm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phản ứng tức thời của thị trường, trong khi xu hướng chung thì vẫn tốt do cung còn thấp hơn cầu", ông Nam Hải cho biết.

Ngược lại, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) đánh giá, đây là cơ hội lớn cho rau quả Việt Nam. Nếu như trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam vào Mỹ chỉ có 360 triệu USD thì mới qua 9 tháng đầu năm 2025, con số đã đạt tới 407 triệu USD. Mỹ cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong top 5 thị trường chủ lực với con số lên đến 60%. Việc Mỹ miễn thuế đối ứng với nhóm hàng rau quả sẽ tạo thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam trong thời gian tới. "Với đà tăng trưởng như hiện nay và nếu các doanh nghiệp tích cực mở rộng thị trường thì trong một vài năm tới Mỹ có thể trở thành thị trường tỉ USD của rau quả Việt Nam", ông Nguyên lạc quan.

