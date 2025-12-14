Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Vàng đen' phá kỷ lục 10 năm trước

Chí Nhân
Chí Nhân
14/12/2025 08:18 GMT+7

Hạt tiêu, 'vàng đen' của Việt Nam, mang về 1,5 tỉ USD chỉ sau 11 tháng và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt 1,6 tỉ USD, bỏ xa kỷ lục của ngành này cách đây 10 năm.

Trong tháng 11, xuất khẩu hạt tiêu trên 17.000 tấn, đạt giá trị gần 110 triệu USD. Lũy kế 11 tháng đạt 223.000 tấn, giảm 0,5% về lượng nhưng giá trị lại đạt tới 1,5 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu "vàng đen" của Việt Nam sẽ vượt 1,6 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

'Vàng đen' phá sâu kỷ lục 10 năm trước - Ảnh 1.

Hạt tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đây là kỷ lục mới của ngành hồ tiêu Việt Nam khi cao hơn năm 2024 khoảng 300 triệu USD và vượt cả kỷ lục được ghi nhận vào năm 2016 là 1,42 tỉ USD.

Sau năm 2016, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam liên tục lao dốc và chạm đáy vào năm 2000 khi chỉ còn 666 triệu USD. Sau nhiều năm lỡ hẹn, đến năm 2024, hạt tiêu mới lần đầu tiên quay trở lại cột mốc tỉ USD.

So với 10 năm trước, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội tích cực khi nguồn cung tiêu thế giới vẫn trong trạng thái cung thấp hơn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đạt được kết quả này nhờ giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.755 USD/tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt thị trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh miễn thuế với sản phẩm nông nghiệp mà nước này không thể tự sản xuất ở quy mô lớn bao gồm gia vị. Nhờ vậy, ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ cả nhu cầu ổn định lẫn ưu đãi thuế quan, mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.

Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hạt tiêu số 1 của Việt Nam với kim ngạch 373 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 2 thị trường xếp ngay sau là Đức đạt 114 triệu USD, tăng 35% và Ấn Độ đạt 74 triệu USD, tăng 65%.

Tại thị trường nội địa, giá thu mua hạt tiêu đen tăng bình quân từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, phổ biến dao động quanh mức 150.000 đồng/kg. Trong những ngày đầu tháng 12, giá hạt tiêu tiếp tục tăng nhẹ lên mức 151.000 - 152.000 đồng/kg. "Bên cạnh câu chuyện thuế quan của Mỹ, mối lo ngại về nguồn cung hạt tiêu bị ảnh hưởng do tình hình mưa lũ phức tạp và kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây nguyên cũng đẩy giá tiêu tăng", báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Xuất khẩu hạt tiêu phá kỷ lục 10 năm trước (Ngồn: Bộ NN-MT)

Năm

Lượng (nghìn tấn)

Giá trị (tỉ USD)

2016

177

1,42

2024

250

1,3

11.2025

223

1,5

Vàng đen Hạt tiêu xuất khẩu hạt tiêu giá hạt tiêu hồ tiêu xuất khẩu cao kỷ lục
