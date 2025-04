Trung Quốc tăng mua, giá hạt tiêu tăng cao

Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết: Trong 3 tháng đầu năm nay, giá hạt tiêu ở thị trường nội địa duy trì mức cao từ 150.000 - 160.000 đồng/kg, tương đương tăng 74% so với cùng kỳ năm 2024. Đối với xuất khẩu, giá bình quân của quý 1 với tiêu đen là 6.695 USD/tấn, tăng 70% và tiêu trắng 8.601 USD/tấn, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.



Giá hạt tiêu tăng mạnh trong quý 1/2025, dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức cao trong cả năm 2025 do nguồn cung khan hiếm trên phạm vi toàn cầu ẢNH: C.N

Trong số các thị trường xuất khẩu khẩu chính của hạt tiêu Việt Nam, đáng chú ý thị trường Trung Quốc nhập 2.034 tấn, tăng 88% so với cùng kỳ 2024 do nguồn dự trữ xuống mức thấp. Dù vậy, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu qua Trung Quốc vào thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế do chính sách thắt chặt xuất khẩu qua đường biên mậu. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc lại không muốn nhập khẩu bằng đường biển.

Cùng xu hướng tăng nhập tiêu Việt Nam còn có thị trường UAE đạt 2.757 tấn, tăng 15%.

Ngược lại, thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam là Mỹ chỉ đạt trên 10.000 tấn, giảm gần 33%. Xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ dự báo sẽ gặp khó do chính sách thuế đối ứng. Để thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp cần cân nhắc nguồn cung nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu của nhà nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó cần tìm kiếm khách hàng, đối tác từ các thị trường nhập khẩu còn nhiều dư địa.

Ngoài ra, hai thị trường quan trọng khác của hạt tiêu Việt Nam là Ấn Độ đạt 3.370 tấn, giảm 11,2%; Đức 3.358 tấn, giảm 9,3%. Tính chung quý 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 47.660 tấn hạt tiêu các loại, giảm 16% nhưng với tổng giá trị đạt 326,6 triệu USD, tăng tới 39%.

Xuất khẩu hạt tiêu 3 tháng đầu năm NGUỒN: VPSA

Theo VPSA, đối với hoạt động sản xuất nội địa, dù giá hạt tiêu tăng mạnh so với năm ngoái nhưng việc tái canh không diễn ra tương ứng tại các địa phương do không còn đất mới để mở rộng. Bên cạnh đó, những mặt hàng nông sản khác như cà phê và đặc biệt sầu riêng đang có giá trị kinh tế cao hơn, nên giá hạt tiêu hiện tại vẫn chưa đủ sức cạnh tranh để mở rộng diện tích.

Các báo cáo về xu hướng thị trường hạt tiêu toàn cầu cho thấy sản lượng tiếp tục giảm. Trong năm 2025, sản lượng thu hoạch giảm thêm 6,1%, đặc biệt tại một số quốc gia như tại Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka. Nguyên nhân, do các lợi nhuận kinh tế từ trồng tiêu thấp hơn so với các loại cây trồng khác, điều kiện thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất tăng cao. Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu dự kiến vẫn sẽ tăng nên giá hạt tiêu sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2025.