Giá tiêu tăng mạnh, xuất khẩu lập kỷ lục mới

Chí Nhân
06/10/2025 16:16 GMT+7

Giá tiêu tăng trên 37% so với cùng kỳ năm trước, giúp kim ngạch xuất khẩu 9 tháng qua đạt gần 1,3 tỉ USD, tương đương cả năm 2024.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ sau 9 tháng của năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt gần 1,3 tỉ USD, tương đương với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh với bình quân 9 tháng là 6.773,5 USD/tấn, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024. Do vậy, dù lượng xuất khẩu sau 9 tháng chỉ đạt 188.100 tấn, giảm 6,3% về lượng nhưng giá trị tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tiêu tăng mạnh, xuất khẩu lập kỷ lục mới- Ảnh 1.

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường nội địa, giá hạt tiêu luôn duy trì mức cao trong khoảng 140.000 - 150.00 đồng/kg.

Ba thị trường xuất khẩu lớn của hạt tiêu Việt Nam đều có sự tăng trưởng mạnh so với năm trước; cụ thể Mỹ chiếm thị phần đến 25% và đạt mức tăng trưởng 8%; Đức chiếm 8%, tăng 43%; tăng mạnh nhất là Ấn Độ với 66% và chiếm 6%.

Với đà tăng trưởng hiện tại, dự báo cả năm 2025 xuất khẩu hồ tiêu có thể mang về khoảng 1,8 tỉ USD.

Năm 2024, xuất khẩu tiêu lần đầu tiên quay lại "câu lạc bộ" tỉ USD nhờ giá tiêu tăng cao. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá tiêu tăng cao khoảng 2 năm qua do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Việt Nam hiện là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất thế giới; ước tính năm 2025 sản lượng đạt khoảng 260.000 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hồ tiêu tăng do cả diện tích và năng suất tăng. Sau thời gian khủng hoảng thừa, hiện tại giá hồ tiêu tăng trở lại tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư, chăm sóc.

Dự báo giá hạt tiêu tiếp tục duy trì mức cao trong nhiều năm tiếp theo do diện tích khó tăng đột biến. Vì dù mang lại giá trị kinh tế tốt nhưng cây hồ tiêu đang phải cạnh tranh về diện tích với nhiều loại cây trồng khác đặc biệt là sầu riêng và cà phê. Hiện đa phần người dân tái canh bằng những giống mới cho năng suất cao và trồng xen canh trong các vườn cây. Vì vậy, ít có khả năng diện tích hồ tiêu gia tăng ồ ạt như những năm trước.


