Thương lái tranh mua, đẩy giá tiêu tăng vọt

Tại các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ, giá tiêu đang giao dịch quanh mức 153.000 đồng/kg; so với đầu tháng 8, tăng bình quân khoảng 15.000 đồng/kg.

Cơn sốt giá tiêu hiện nay do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tiêu thụ cao từ thị trường thế giới khiến thương lái tranh mua ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơn "sốt" giá tiêu xảy ra do nguồn cung nội địa đang dần cạn kiệt khi vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2025 đã khép lại từ đầu mùa hè. Nhiều nông hộ đã bán hết hàng, trong khi tồn kho trong các đại lý và doanh nghiệp không nhiều. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cũng đẩy giá hồ tiêu tăng. Điều này khiến doanh nghiệp và thương lái phải cạnh tranh để thu gom nguyên liệu, đẩy giá tăng liên tục trong những ngày gần đây.

Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu 21.000 tấn hạt tiêu với giá trị 127 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng của năm 2025 đạt 166.000 tấn và kim ngạch 1,1 tỉ USD, giảm 9,8% về khối lượng nhưng tăng 27% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 8 tháng qua đạt 6.740 USD/ tấn, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, lần đầu tiên sau nhiều năm, mặt hàng tiêu xuất khẩu quay lại "câu lạc bộ tỉ USD". Với đà tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng trong năm nay xuất khẩu hồ tiêu sẽ vượt kim ngạch của cả năm 2024 là 1,3 tỉ USD.



Ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Mỹ, chiếm thị phần 25%; Đức 8,3% và Ấn Độ 6,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng 20,5%, Đức tăng 43%, Ấn Độ tăng 68,5%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở Anh với mức tăng gấp 2,2 lần.