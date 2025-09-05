Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Thương lái tranh mua, đẩy giá tiêu tăng vọt

Chí Nhân
Chí Nhân
05/09/2025 14:32 GMT+7

Do nguồn cung thiếu hụt, thương lái tranh mua khiến đà tăng giá tiêu tiếp tục kéo dài. Trong những ngày đầu tháng 9, giá tiêu ở thị trường nội địa đạt 153.000 đồng/kg, so với đầu tháng trước tăng bình quân khoảng 15.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ, giá tiêu đang giao dịch quanh mức 153.000 đồng/kg; so với đầu tháng 8, tăng bình quân khoảng 15.000 đồng/kg. 

Thương lái tranh mua, đẩy giá tiêu tăng vọt- Ảnh 1.

Cơn sốt giá tiêu hiện nay do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tiêu thụ cao từ thị trường thế giới khiến thương lái tranh mua

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơn "sốt" giá tiêu xảy ra do nguồn cung nội địa đang dần cạn kiệt khi vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2025 đã khép lại từ đầu mùa hè. Nhiều nông hộ đã bán hết hàng, trong khi tồn kho trong các đại lý và doanh nghiệp không nhiều. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cũng đẩy giá hồ tiêu tăng. Điều này khiến doanh nghiệp và thương lái phải cạnh tranh để thu gom nguyên liệu, đẩy giá tăng liên tục trong những ngày gần đây.

Vào tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu 21.000 tấn hạt tiêu với giá trị 127 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng của năm 2025 đạt 166.000 tấn và kim ngạch 1,1 tỉ USD, giảm 9,8% về khối lượng nhưng tăng 27% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. 

Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 8 tháng qua đạt 6.740 USD/ tấn, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, lần đầu tiên sau nhiều năm, mặt hàng tiêu xuất khẩu quay lại "câu lạc bộ tỉ USD". Với đà tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng trong năm nay xuất khẩu hồ tiêu sẽ vượt kim ngạch của cả năm 2024 là 1,3 tỉ USD.

Ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam lần lượt là Mỹ, chiếm thị phần 25%; Đức 8,3% và Ấn Độ 6,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng 20,5%, Đức tăng 43%, Ấn Độ tăng 68,5%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở Anh với mức tăng gấp 2,2 lần.

Tin liên quan

Giá tiêu tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

Giá tiêu tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

Từ đầu tháng 7 đến nay, giá tiêu bắt đầu nóng trở lại do nguồn cung khan hiếm và dự báo có thể tiếp tục tăng vì Mỹ tăng thuế đối ứng lên các nước sản xuất tiêu.

Trung Quốc tăng mua, giá hạt tiêu tăng cao

Khám phá thêm chủ đề

giá tiêu giá hạt tiêu Hồ tiêu cơn sốt giá tiêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận