Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Sắp mở cửa trở lại, năm 2026 Philippines sẽ nhập khẩu bao nhiêu gạo?

Chí Nhân
Chí Nhân
21/12/2025 11:11 GMT+7

Sau khi Ấn Độ, đến lượt Philippines cấm nhập suốt 4 tháng khiến thị trường gạo thế giới chao đảo. Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là năm 2026, Philippines sẽ nhập khẩu bao nhiêu gạo?

Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, còn Philippines là nước nhập khẩu số một toàn cầu, cả hai "ông lớn" này khiến đã khiến thị trường gạo thế giới đi từ trạng thái sốt giá sang đóng băng kéo dài. Đầu năm 2026, "khối băng" sẽ bị phá khi Philippines mở cửa nhập khẩu trở lại và số lượng ngay trong tháng đầu năm tăng gần gấp đôi so với dự báo khoảng 300.000 tấn. Đây là cơ hội giúp hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam ấm trở lại sau thời gian dài chậm chạp.

Sắp mở cửa trở lại, năm 2026 Philippines sẽ nhập khẩu bao nhiêu gạo? - Ảnh 1.

Philippines lên kế hoạch nhập khẩu gạo dưới 4 triệu tấn, còn Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo trên 5 triệu tấn

ẢNH: CÔNG HÂN

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Philippines có hiệu lực từ tháng 9.2025 khiến lượng nhập khẩu của nước này dừng ở con số 3,5 triệu tấn, thấp hơn rất nhiều so với các dự báo trước đó khoảng 5 triệu tấn và lượng nhập khẩu kỷ lục năm 2024 là 4,8 triệu tấn. 

Vào thời điểm này, Philippines đang chuẩn bị mở cửa nhập khẩu gạo trở lại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước khi nguồn cung nội địa đang cạn dần. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, Bộ trưởng Francisco P. Tiu Laurel Jr. đã có cuộc làm việc với các nhà nhập khẩu về vấn đề này. Mục tiêu chính là đảm bảo an ninh lương thực và không làm ảnh hưởng tới giá lúa nội địa, gây tác động tiêu cực đến đời sống nông dân.

Cơ quan này cũng thừa nhận thực tế là mưa bão kèm theo lũ lụt bất thường kéo dài trong năm 2025 khiến sản lượng lúa chỉ đạt 20,3 triệu tấn, không đạt mức cao như dự báo ban đầu và thấp hơn con số kỷ lục 20,6 triệu tấn năm 2023. "Chính vì vậy, khối lượng gạo nhập khẩu năm 2026 không vượt quá 4 triệu tấn nhưng có thể dao động từ 3,6 - 3,8 triệu tấn", người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Philippines xây dựng kế hoạch.

Philippines sẽ mở cửa nhập khẩu gạo trở lại vào đầu năm 2026 và chia theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, sản lượng lên đến 500.000 tấn và tất cả các lô hàng phải được cập cảng đến trước ngày 15.2, nhằm tránh tình trạng gạo nhập khẩu gây áp lực lên giá lúa khi nông dân vào vụ thu hoạch.

Ông Tiu Laurel cho biết: Bên cạnh đó, thuế suất sẽ tăng từ 15% lên 20%; mức thuế tăng 5% do sự mất giá gần đây của đồng peso và khả năng giá cả toàn cầu tăng cao khi Philippines tái gia nhập thị trường.

Dù vậy, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, Philippines tiếp tục nhập khẩu gạo trên 5 triệu tấn trong năm 2026. USDA cũng cho biết, do ảnh hưởng từ lệnh cấm của Philippines nên sản lượng xuất khẩu của Việt Nam giảm 200.000 tấn so với dự báo trước đó còn khoảng 8 triệu tấn; tương tự lượng nhập khẩu giảm 500.000 tấn còn 3,5 triệu tấn.

Theo một số doanh nghiệp gạo Việt Nam, hiện nay, giá gạo xuất khẩu đang tăng trở lại vì vụ thu hoạch kết thúc. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đang tăng, đặc biệt là các thị trường truyền thống như châu Phi, Trung Quốc, Trung Đông… và cả thương nhân Philippines cũng ký hợp đồng và chỉ còn chờ ngày nước này chính thức mở cửa nhập khẩu.

Tin liên quan

Việt Nam tăng nhập khẩu gạo, dù xuất khẩu giảm sâu

Việt Nam tăng nhập khẩu gạo, dù xuất khẩu giảm sâu

Nhập khẩu gạo của Việt Nam vẫn tăng mạnh, tính đến hết tháng 11.2025 đạt 1,5 tỉ USD, tăng thêm 200 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu gạo vẫn giảm mạnh khiến thặng dự thương mại giảm sâu.

Bất ngờ 'giá gạo tăng mỗi ngày' dù Philippines chưa mở cửa, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

Gạo philippines nhập khẩu gạo Giá gạo xuất khẩu gạo gạo Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận