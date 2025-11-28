Bất ngờ 'giá gạo tăng mỗi ngày' dù Philippines chưa mở cửa, vì sao?

Tại ĐBSCL, trong khi lúa thu đông đang vào vụ thu hoạch rộ thì tin vui với bà con nông dân là thị trường cũng đang ấm lên và giá gạo xuất khẩu tăng mỗi ngày. Nhờ xuất khẩu khởi sắc, kéo giá lúa gạo nguyên liệu tăng theo 100 - 200 đồng/kg so với tuần trước.

Giá gạo đang tăng mỗi ngày ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết: Tuần này, gạo đồng loạt tăng từ 10 - 15 USD/tấn so với tuần trước. Xu hướng còn có thể tiếp tục tăng thêm do thị trường ấm lên vì các khách hàng lớn đang quay trở lại khiến giá tăng mỗi ngày.



Các khách hàng lớn của gạo Việt Nam là những nước châu Phi và Trung Quốc đang triển khai nhập khẩu gạo cho năm mới. Bên cạnh đó, thị trường quan trọng với chúng ta là Philippines cũng sẽ mở cửa trở lại vào đầu năm 2026. Do vậy, từ thời điểm này, các nhà nhập khẩu đã chuẩn bị sẵn hợp đồng để có thể nhập hàng ngay từ đầu năm.

Một số doanh nghiệp ở ĐBSCL cũng xác nhận thị trường lúa gạo đang sôi động trở lại do thị trường mùa cuối năm vào cao điểm. Theo cập nhật của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm giá 440 USD/tấn, tăng từ 10 - 20 USD/tấn so với tuần trước và cũng là mức tăng mạnh nhất, các sản phẩm còn lại tăng từ 3 - 5 USD/tấn.

Không chỉ gạo Việt Nam mà gạo Thái Lan cũng tăng mạnh. Cụ thể, gạo tiêu chuẩn 5% tấm đứng ở mức 389 USD/tấn, so với tuần trước tăng 27 USD và tăng tới 35 USD so với lúc thấp nhất vào đầu tháng 11. Các sản phẩm khác cũng đồng loạt tăng, như gạo đặc sản Hom Mali tăng tới 54 USD lên 1.114 USD/tấn.

Cũng giống Việt Nam, giá gạo Thái Lan khởi sắc theo xu hướng chung của thị trường khi các nhà nhập khẩu chuẩn bị mua vào. Bên cạnh đó, Thái Lan có khả năng sẽ chính thức ký hợp đồng bán 500.000 tấn gạo cho Trung Quốc vào giữa tháng 12 tới, khi lãnh đạo Trung Quốc dự một sự kiện quốc tế tại Thái Lan. Bộ thương mại Thái Lan cũng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Mỹ để đưa gạo vào thị trường này. Trong năm 2024, Mỹ là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của Thái Lan sau Indonesia nhưng là nước nhập khẩu gạo thơm lớn nhất của họ.