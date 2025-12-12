Việt Nam tăng nhập khẩu gạo, dù xuất khẩu giảm sâu

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế đến hết tháng 11.2025, xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước và giá trị đạt 3,8 tỉ USD, giảm đến 28%. Đáng chú ý, thặng dư thương mại gạo giảm sâu do nhập khẩu gạo tăng mạnh.

Nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh dù xuất khẩu giảm sâu ẢNH: CÔNG HÂN

Xuất khẩu sụt giảm có nguyên nhân khách quan là do những thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Malaysia… giảm thậm chí là ngưng nhập khẩu. Tuy nhiên, đáng chú ý khi nhập khẩu gạo tới 1,5 tỉ USD, khiến thặng dư thương mại gạo giảm sâu chỉ còn 2,33 tỉ USD, giảm đến 41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tháng 11.2024, xuất khẩu gạo đạt mức cao kỷ lục 5,3 tỉ USD và nhập khẩu 1,3 tỉ USD, thặng dư đến 4 tỉ USD. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch nhập khẩu gạo năm nay tăng thêm tới 200 triệu USD; lượng gạo nhập khẩu ước tính tăng thêm khoảng 500.000 tấn. Điều này cho thấy nguồn cung gạo nội địa có xu hướng giảm dần.

Mới đây, tại Hội nghị kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương tổ chức, ông Lê Thanh Tùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Vietrisa) nêu thực trạng: Thời gian gần đây có xu hướng diện tích canh tác lúa bị thu hẹp dần do quá trình thu hồi đất cho phát triển khu công nghiệp và cây lúa phải cạnh tranh với một số loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Do vậy, khả năng đến năm 2030, khối lượng gạo xuất khẩu thực tế của Việt Nam có thể chỉ còn quanh mức 5 triệu tấn.

Ngoại trừ một vài thị trường truyền thống nhập khẩu số lượng lớn đang nỗ lực tự chủ; phần lớn các nước chỉ nhập khẩu quy mô nhỏ, khoảng 5.000 - 10.000 tấn mỗi năm. "Thực tế này đặt ra yêu cầu phải nhìn lại chiến lược sản xuất và xuất khẩu, cần hơn nữa hài hòa lợi ích của quốc gia, doanh nghiệp và người nông dân, nâng tầm giá trị thay vì chạy theo sản lượng", ông Tùng khuyến nghị.

Việt Nam tăng nhập khẩu gạo dù xuất khẩu giảm mạnh (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)