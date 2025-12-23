Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.12.2025: Tiếp đà tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
23/12/2025 07:41 GMT+7

Tiếp tục tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi không ngừng tăng nhiệt, tại nhiều tỉnh thành tăng thêm tới 2.000 đồng và chạm mốc 70.000 đồng/kg như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Các địa phương khác đồng loạt tăng 1.000 đồng; giá thấp nhất khu vực hiện nay là 67.000 đồng/kg ghi nhận tại Điện Biên và Lai Châu; những tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.12.2025: Tiếp đà tăng - Ảnh 1.

Giá heo tiếp tục tăng mạnh ở các tỉnh thành phía bắc

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi tăng mở rộng sang miền Trung, các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế cũng tăng 1.000 đồng; trong đó Thanh Hóa và Nghệ An lên 69.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 67.000 đồng còn Quảng Trị và Huế cùng 65.000 đồng/kg. Ngược lại, phía nam miền Trung thị trường đứng giá, mức thấp nhất 63.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Khánh Hòa và Lâm Đồng; các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường vẫn duy trì giá từ tuần trước khi "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cao nhất 63.000 đồng/kg, cùng mức này còn có TP.HCM và Tây Ninh. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên gần 65.900 đồng/kg. Giá heo hơi tăng cao trong dịp cuối năm tạo cơ hội để thịt ngoại tăng nhập vào Việt Nam. Trong 11 tháng qua, lượng thịt nhập khẩu đạt khoảng 1,8 tỉ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá heo hơi tăng kéo giá heo giống tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp cung ứng giống tăng thêm 50.000 - 100.000 đồng, lên 2,1 - 2,25 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị ổn định như ba rọi 142.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 113.000 đồng/kg, nạc đùi 112.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 22.12.2025: Sắp chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 22.12.2025: Sắp chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg

Heo hơi dù vẫn đang giữ nguyên giá trong ngày đầu tuần nhưng với diễn biến bật tăng nhanh vào cuối tuần qua, mốc 70.000 đồng/kg không còn xa.

Giá heo hơi hôm nay 20.12.2025: Người chăn nuôi ăn tết lớn

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng thịt nhập khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận