Giá heo hơi hôm nay 23.12.2025: Tiếp đà tăng

Ở miền Bắc, giá heo hơi không ngừng tăng nhiệt, tại nhiều tỉnh thành tăng thêm tới 2.000 đồng và chạm mốc 70.000 đồng/kg như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Các địa phương khác đồng loạt tăng 1.000 đồng; giá thấp nhất khu vực hiện nay là 67.000 đồng/kg ghi nhận tại Điện Biên và Lai Châu; những tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục tăng mạnh ở các tỉnh thành phía bắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi tăng mở rộng sang miền Trung, các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế cũng tăng 1.000 đồng; trong đó Thanh Hóa và Nghệ An lên 69.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 67.000 đồng còn Quảng Trị và Huế cùng 65.000 đồng/kg. Ngược lại, phía nam miền Trung thị trường đứng giá, mức thấp nhất 63.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Khánh Hòa và Lâm Đồng; các tỉnh thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường vẫn duy trì giá từ tuần trước khi "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cao nhất 63.000 đồng/kg, cùng mức này còn có TP.HCM và Tây Ninh. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên gần 65.900 đồng/kg. Giá heo hơi tăng cao trong dịp cuối năm tạo cơ hội để thịt ngoại tăng nhập vào Việt Nam. Trong 11 tháng qua, lượng thịt nhập khẩu đạt khoảng 1,8 tỉ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá heo hơi tăng kéo giá heo giống tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp cung ứng giống tăng thêm 50.000 - 100.000 đồng, lên 2,1 - 2,25 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị ổn định như ba rọi 142.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 113.000 đồng/kg, nạc đùi 112.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg…