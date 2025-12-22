Giá heo hơi hôm nay 22.12.2025: Sắp chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng lên khi thời điểm lễ tết cuối năm đang đến gần ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc đang có giá heo hơi dẫn đầu cả nước với mức giao dịch từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương gồm Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Trong tuần qua, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi biến động mạnh nhất cả nước. So với cuối tuần trước, heo hơi ở các tỉnh, thành phố trong khu vực này đã tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Tương tự thị trường miền Bắc, heo hơi tại khu vực miền Trung chưa ghi nhận biến động trong ngày đầu tuần nhưng đã tăng mạnh vào cuối tuần qua, đẩy giá heo hơi lên mức cao nhất 68.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi ở các địa phương trong khu vực này đã tăng 2.000 - 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An đang giữ mức cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi biến động nhẹ và liên tục đi ngang kể từ giữa tuần. Hiện giá heo ở khu vực này giao dịch quanh mức 60.000 - 63.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực đang có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn đang duy trì đà tăng mạnh tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi đó tạm thời ổn định tại miền Nam. Giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 65.400 đồng/kg. Đây là mức giá hấp dẫn, mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp chăn nuôi và dự báo sẽ còn tăng cao hơn khi thị trường bước vào giai đoạn lễ tết cuối năm.