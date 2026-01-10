Người dân thích thú trong ngày TP.HCM lạnh như Đà Lạt

TP.HCM lạnh lịch sử, trend "check-in thời tiết" lên ngôi

Dù được dự báo từ trước nhưng cái lạnh sâu vào sáng qua (9.1) khiến nhiều người dân Nam bộ bất ngờ. Chị Nguyên Minh ở TP.HCM cho biết sáng qua việc đầu tiên khi ra khỏi giường là phải khoác thêm áo ấm. Cầm chiếc điện thoại lên xem thì thấy báo nhiệt độ chỉ 17 độ C, thấp hơn khá nhiều so với dự báo trong các bản tin thời tiết trước đó nên chị chụp lại màn hình điện thoại gửi cho bạn bè, người thân "giây phút lịch sử" này. Thực tế từ sáng sớm hôm qua, trên mạng xã hội, nhiều người cũng chia sẻ cảm giác bất ngờ, thích thú trong ngày TP.HCM lạnh sâu. Không khó để bắt gặp ảnh chụp màn hình điện thoại để "check-in nhiệt độ" với những nội dung dí dỏm "không khí lạnh của Đà Lạt tràn tới Sài Gòn rồi" hay "người Sài Gòn không cần đi Đà Lạt nữa", "hôm nay Sài Gòn chỉ còn thua Đà Lạt mỗi độ cao", "chỉ cần thêm ly sữa đậu nành nóng nữa là đẹp"…

TP.HCM lạnh lịch sử, nhiều cư dân mạng tranh thủ “check-in nhiệt độ” ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 7 - 8 giờ sáng, khi nhiều người bắt đầu ra đường thì phố phường khoác một màu sắc hoàn toàn mới mẻ. Rất nhiều người trang bị găng tay, khăn choàng, áo ấm, thậm chí là cả chăn bông và áo mưa.

Nhưng 17 độ C của TP.HCM chưa phải là thấp nhất phía nam trong hôm qua. Một số nơi thuộc tỉnh Bình Dương cũ chỉ 16 độ C, còn tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ phổ biến 19 - 20 độ C. Thời tiết "trở lạnh" đã kéo nhiều người, đặc biệt là người trẻ tranh thủ dậy sớm ra đường, tìm một góc nào đó thật vừa ý để nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và tận hưởng tiết trời hiếm gặp này. "Tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến một ngày trời Sài Gòn đẹp như thế này", chị Ngọc Yến chia sẻ trên trang cá nhân kèm theo bức ảnh chụp một góc TP.HCM buổi sáng sớm với nắng nhẹ. Đồng cảm còn có anh Trung Chơn, giảng viên một trường đại học viết: "Mùa đông ở phương nam - trời se lạnh, nắng rất đẹp. Rất độc đáo và chỉ có ở Sài Gòn".

Nam bộ về cơ bản chỉ có 2 mùa mưa - nắng, nên hầu hết mọi người đều cảm thấy phấn khích khi trời trở lạnh. Không chỉ có người dùng mạng xã hội ở TP.HCM mà các tỉnh thành Nam bộ phần lớn đều thích thú trong ngày trời lạnh sâu kèm theo các chú thích như "lạnh quá, lạnh chưa từng thấy hay lạnh như… Đà Lạt". Nhiều người dân ở Vĩnh Long chia sẻ mức nhiệt độ 18 độ C vào sáng qua, trong khi tại Cần Thơ mức nhiệt thấp nhất phổ biến là 19 độ C. Còn ở khu vực phía bắc miền Đông như Đồng Nai, mức nhiệt thấp nhất 15 - 16 độ C.

Lạnh kéo dài đến bao giờ?

Ở góc độ khí tượng, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Khối không khí lạnh cường độ mạnh khuếch tán sâu xuống phía nam, kèm theo gió mùa đông bắc mạnh. Trong mấy ngày gần đây, khu vực Nam bộ nằm sâu trong khu vực phía nam của khối khí lạnh này. Tính chất lạnh và khô bao trùm trên khu vực mang đến thời tiết ít mưa, trời nắng và hanh khô. Ở khu vực miền Đông Nam bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh hơn miền Tây do vậy ở miền Đông ghi nhận mức nhiệt độ thấp hơn. Bên cạnh đó, không khí lạnh và hiệu ứng quang mây nên nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm từ 2 - 4 độ C so với những ngày trước đó.

Nhiều người tranh thủ nhâm nhi ly cà phê buổi sáng tận hưởng tiết trời hiếm gặp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Số liệu khí tượng do Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cung cấp cho thấy mức nhiệt độ thấp nhất sáng 9.1 trên khu vực Nam bộ là 14,3 độ C ghi nhận tại Long Khánh (Đồng Nai). Mức nhiệt thấp nhất trong tháng 1 tại trạm này là 12,1 độ C được ghi nhận năm 1995. Đáng chú ý là có 3 trạm đo ghi nhận mức nhiệt độ thấp hơn lịch sử (chỉ tính trong tháng 1), thứ nhất là tại trạm Nhà Bè chỉ 17,8 độ C, lịch sử ghi nhận vào năm 2025 là 18,9 độ C. Điểm thứ 2, tại Vũng Tàu nhiệt độ 19,5 độ C, lịch sử 19,7 độ C ghi được năm 1996. Thứ 3, tại Tây Ninh mức nhiệt 16 độ C còn lịch sử

16,2 độ C năm 1996. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ ngoài trời có thể thấp hơn từ 1 - 2 độ C. Đó là lý do vì sao người dân thường cảm thấy lạnh hơn hoặc nóng hơn so với nhiệt độ khí tượng được phát ở các bản tin thời tiết.

Có người mang chăn bông ra đường vì quá lạnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Quyết giải thích: từ đầu mùa đến nay xuất hiện nhiều đợt lạnh và lạnh khá sâu, chưa phải là bất thường. Nguyên nhân là theo quy luật, không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam và đạt cường độ mạnh trong giai đoạn tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau. Có năm lạnh sâu và kéo dài đến tận tháng 2. Mức nhiệt độ thấp hiện nay chỉ là hiếm gặp trong khoảng 10 năm gần đây. Nguyên nhân là khí hậu đang ở trong pha lạnh La Nina. Khoảng 10 năm trước, những đợt lạnh sâu cũng trong điều kiện chịu tác động của La Nina cường độ mạnh. "Đợt lạnh hiện tại với mức nhiệt thấp 19 - 20 độ C còn kéo dài trong một vài ngày tới. Sau đó không khí lạnh suy yếu và trời ấm dần lên. Nhưng từ nay đến cuối tháng 1, vẫn còn một vài đợt lạnh cường độ mạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam và ảnh hưởng đến Nam bộ, khiến khu vực có khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất xuống mức 18 độ C", ông Quyết cho biết.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích thêm: Có những năm La Nina mạnh, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM xuống mức 15 độ C, nên mức nhiệt độ thấp nhất hiện nay chỉ hiếm gặp chứ không bất thường. Trong thời gian tới, mức nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM dự báo cũng trong khoảng 17 - 18 độ C. Một điều bất thường khác đáng chú ý về mặt khí hậu là khả năng xuất hiện cơn bão số 1 trên khu vực tây Thái Bình Dương (phía đông Philippines) vào khoảng 18 - 20.1. Bão không vào Biển Đông vì nó sẽ bị không khí lạnh cường độ mạnh ngăn lại. Tuy nhiên, đây là cơn bão trái mùa, thường mùa bão bắt đầu vào tháng 5. Sự xuất hiện của nó cho thấy sự bất thường của khí hậu.