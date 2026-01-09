Đêm nay nhiệt độ tiếp tục giảm, TP.HCM và Nam bộ lạnh sâu

Nhiệt độ tiếp tục giảm khiến TP.HCM và Nam bộ lạnh sâu trong đêm 9.1, riêng khu vực bắc miền Đông trời rét. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, Nam bộ tiếp tục nằm sâu trong khu vực phía nam của khối không khí lạnh cường độ mạnh và trong trường gió mùa đông bắc hoạt động mạnh.

Dự báo đêm nay, TP.HCM và Nam bộ lạnh sâu hơn khi nhiệt độ tiếp tục giảm ẢNH: PHẠM HỮU

Trong 24 giờ qua, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào cục bộ với lượng không đáng kể, đêm không mưa. Nhiệt độ ban ngày ở miền Đông ít thay đổi còn miền Tây giảm nhẹ. Về đêm, không khí lạnh kết hợp với hiệu ứng quang mây nên nhiệt độ tiếp tục giảm từ 1 - 2 độ C.

Riêng tại TP.HCM lạnh sâu hơn, nhiệt độ thấp nhất vào đêm nay giảm thêm khoảng 1 0C so với ngày trước đó. Ở khu vực trung tâm TP.HCM như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp… dự báo nhiệt độ giảm còn 19 0C. Các phường xã như: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Tân Thuận khoảng 18 0C. Trong khi đó, các xã phường thuộc tỉnh Bình Dương cũ nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức 17 0C; các xã phường thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhiệt độ phổ biến từ 19 - 20 0C.

Các tỉnh thành miền Tây tiếp tục se lạnh còn miền Đông lạnh sâu, đặc biệt khu vực phía bắc miền Đông trời rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 15 - 16 0C.

Lưu ý, mức nhiệt này là nhiệt độ khí tượng (đo trong lều khí tượng), nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1 - 2 0C tùy điều kiện cụ thể từng nơi. Từ ngày 11.1, thời tiết có khả năng ấm dần hơn khi không khí lạnh suy yếu.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Khoảng 10 ngày tới, thời tiết các tỉnh miền Bắc phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Đặc biệt, khoảng ngày 10 - 13.1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá, sương muối.



Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để giữ ấm cơ thể đặc biệt vào cuối tuần khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Thời tiết hanh khô, chênh lệch nhiệt độ cao rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô rất dễ phát sinh cháy nổ nên mọi người cần chú ý phòng tránh.