Kinh tế

Người Sài Gòn áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố

Ngọc Dương
Ngọc Dương
09/01/2026 10:54 GMT+7

TP.HCM xuống 17 độ C vào sáng sớm, mức nhiệt hiếm thấy nhiều năm qua khiến người dân Sài Gòn co ro trong cái lạnh bất thường. Từ sáng sớm, nhiều người phải mang áo khoác, choàng khăn kín cổ ra đường giữa tiết trời se lạnh.

Sáng sớm nay, TP.HCM xuống 17 độ C, mức nhiệt này được đánh giá là thấp và hiếm gặp tại TP.HCM trong nhiều năm qua. Thời tiết lạnh xuất hiện từ rạng sáng, không khí lạnh bao trùm nhiều khu vực trong thành phố, làm thay đổi rõ nét nhịp sinh hoạt thường ngày của người dân. Nhiều người ra đường từ sớm phải khoác thêm áo ấm, khăn choàng, thậm chí trùm chăn để giữ ấm.

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 1.

Từ khoảng 5 giờ sáng, nhiều người ra đường đã phải khoác thêm áo ấm, quàng khăn kín cổ. Trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 2.

Theo ghi nhận, nhiệt độ thấp nhất vào rạng sáng và đầu giờ sáng, nhiều người đi đường co ro trong cái lạnh 17 độ C

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 3.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh bất thường vào rạng sáng, khi đợt không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm sâu xuống 17 độ C

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C, miền Bắc rét 9 ngày nữa

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 4.

Với mức nhiệt độ thấp nhất chỉ 17 độ C, TP.HCM lạnh nhất kể từ đầu mùa lạnh năm nay. Hình ảnh người dân mang khăn choàng kín cổ trong sáng sớm ở khu trung tâm thành phố trong sáng nay 9.1

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 5.

Hình ảnh người đi xe máy khoác thêm áo ấm, quàng khăn kín cổ xuất hiện phổ biến. Nhiều người cho biết vừa bước ra khỏi nhà đã cảm nhận rõ hơi lạnh, điều hiếm khi xảy ra tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 6.

Áo khoác, khăn choàng xuất hiện dày đặc trên đường phố TP.HCM trong đợt lạnh hiếm gặp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 7.

Một em nhỏ được người lớn trùm kín chăn khi di chuyển trên đường vào sáng sớm nay trên đường Lê Duẩn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 8.

Một số hàng quán vỉa hè mở cửa sớm phải chuẩn bị thêm trà nóng, cà phê nóng để phục vụ khách trong ngày TP.HCM trở lạnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 9.
Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 10.

Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ khoác áo ấm dày, ngồi co ro tại các quán cà phê vỉa hè khi tiết trời TP.HCM chuyển lạnh, mức nhiệt giảm sâu so với ngày thường, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trong buổi sáng ở khu trung tâm thành phố

Sáng nay TP.HCM xuống 17 độ C, áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố- Ảnh 11.

Người dân TP.HCM bắt đầu ngày mới trong không khí se lạnh khác hẳn thường lệ, nhiều người với nhịp sống vốn quen với nắng nóng phải co ro thích nghi với tiết trời lạnh đột ngột

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xem thêm bình luận