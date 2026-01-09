Người Sài Gòn áo ấm, khăn choàng xuất hiện khắp phố

TP.HCM xuống 17 độ C vào sáng sớm, mức nhiệt hiếm thấy nhiều năm qua khiến người dân Sài Gòn co ro trong cái lạnh bất thường. Từ sáng sớm, nhiều người phải mang áo khoác, choàng khăn kín cổ ra đường giữa tiết trời se lạnh.
Nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C, miền Bắc rét 9 ngày nữa
Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ khoác áo ấm dày, ngồi co ro tại các quán cà phê vỉa hè khi tiết trời TP.HCM chuyển lạnh, mức nhiệt giảm sâu so với ngày thường, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trong buổi sáng ở khu trung tâm thành phố
