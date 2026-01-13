Những người lặng thầm trong lũ dữ Đắk Lắk

Ở tâm lũ, giữ vững "pháo đài" an toàn

Những ngày cuối tháng 11.2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Tại địa bàn các xã Sơn Thành, Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, dòng chảy xiết mang theo bùn đất, cây cối, rác thải, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân và an toàn các cơ sở đóng quân trên địa bàn.

Đóng quân ngay trong vùng tâm lũ, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (thuộc C10, Bộ Công an) cũng không nằm ngoài vòng xoáy thiên tai. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trên diện rộng đặt ra yêu cầu cấp bách đối với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (thuộc C10, Bộ Công an) tham gia cứu hộ trong đợt mưa lũ cuối tháng 11.2025 ở tỉnh Đắk Lắk ẢNH: ĐVCC

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Cục C10, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cục, Ban giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 khẩn trương xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng". Mục tiêu được xác định rõ ràng: bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, trại viên; giữ vững an ninh, trật tự, ổn định hoạt động của đơn vị trong mọi tình huống.

Trong những ngày mưa lũ lịch sử, lãnh đạo, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ A1 luôn bám sát địa bàn, không quản hiểm nguy, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Vừa bảo vệ an toàn cơ sở quản lý, lực lượng của đơn vị vừa tổ chức cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ nhân dân và hỗ trợ các đơn vị đứng chân trên địa bàn bị cô lập bởi lũ dữ.

Ngâm mình trong lũ dữ, dò từng mét nước để tiếp tế

Phân trại số 3, Trại giam Xuân Phước (thuộc Cục C10), đóng quân gần Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, nằm sát sông Đồng Bò, một nhánh đổ ra sông Ba (thuộc xã Sơn Thành). Trong hai ngày 18 và 19.11.2025, mưa lớn liên tục khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt, nhấn chìm toàn bộ khu vực. Phân trại số 3 bị cô lập hoàn toàn, mất điện, thiếu nước uống, lương thực dự trữ bị lũ cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Trước tình thế cấp bách, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục C10 về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, đại tá Hà Đức Dũng, Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, đã phân công thượng tá Hoàng Hiệp, Phó giám đốc, chỉ huy lực lượng chuyên môn tổ chức sơ tán trại viên cùng cán bộ, chiến sĩ đến nơi an toàn. Khi tình hình trong đơn vị tạm ổn, đại tá Hà Đức Dũng trực tiếp khảo sát địa bàn, quyết định huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, phương tiện để cứu trợ Phân trại số 3.

Lực lượng Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 tham gia cứu nạn, cứu hộ tại xã Sơn Thành ẢNH: ĐVCC

Nhận lệnh, trung tá Phạm Ngọc Tài, Phó trưởng Phân khu 1, cùng đại úy Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ và cơ động, xung phong điều khiển hai chiếc ghe chèo tay vượt lũ đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Trên ghe là thực phẩm, nước uống, áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, áo mưa...

Chuyến ghe đầu tiên mang tính "thăm dò đường" được giao cho trung tá Đinh Ngọc Hoàng, Phó đội trưởng Đội Kế hoạch hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng, cùng trung tá Nguyễn Đăng Thủy, Phó đội trưởng Đội Hậu cần - Tài vụ.

"Nước chảy rất mạnh, nếu ngồi trên ghe thì không thể chèo. Chúng tôi buộc phải nhảy xuống lội, nước ngập đến cổ, lạnh buốt, ghì chặt ghe, từng bước đẩy vào Phân trại số 3. Quãng đường chỉ hơn 200 m nhưng mất gần một giờ đồng hồ", trung tá Đinh Ngọc Hoàng nhớ lại.

Khi chiếc ghe cập bến, anh em trong Phân trại số 3 vỡ òa. Những thùng lương thực, can nước uống đến kịp lúc đã giúp đơn vị ổn định tình hình trong thời điểm cam go nhất. Sau chuyến ghe mở đường thành công, các chuyến tiếp tế tiếp theo được thực hiện liên tục ngày 19.11.2025. Trong màn đêm, nước lũ vẫn cuộn xiết, cán bộ vừa chống ghe, vừa soi đèn pin dò đường; gặp đoạn nguy hiểm lại lội bộ, ghì chặt ghe vượt qua dòng nước dữ.

Thượng tá Phan Anh Tâm, Phó giám thị phụ trách Phân trại số 3, xúc động chia sẻ: "Khi bị cô lập, mất điện, thông tin liên lạc rất khó khăn. Nhận được sự chỉ đạo quyết liệt và tiếp tế kịp thời từ Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, chúng tôi mới giữ được ổn định, không để xảy ra tình huống phức tạp".

Dầm mình trong "nước bạc", vượt lũ cứu dân

Không chỉ tiếp tế cho đơn vị bạn, cán bộ, chiến sĩ Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 còn trực tiếp lao vào vùng nước dữ cứu dân. Khu dân cư Nam Bình (thôn Liên Thạch, xã Sơn Thành), nằm sát đơn vị, bị ngập sâu; nhiều hộ dân mắc kẹt trong nhà, kêu cứu trong tuyệt vọng.

Nhận tin báo, đại tá Hà Đức Dũng lập tức chỉ đạo Đội xung kích cơ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của đơn vị (Đội cứu hộ A1) khẩn trương xuất phát. Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh, thiếu tá Lê Công Tuấn và đại úy Lương Minh Hải điều khiển ca nô vượt lũ, len lỏi qua những dòng nước cuộn xiết, tiếp cận từng nóc nhà, đưa 28 người dân về Trung tâm chỉ huy Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 an toàn.

"Nước lên rất nhanh, chảy mạnh. Chúng tôi phải nương theo dòng nước, tiếp cận từng nhà, bế người già, dìu trẻ nhỏ lên ca nô", thiếu tá Lê Công Tuấn kể.

Lực lượng và phương tiện Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai ẢNH: ĐVCC

Chưa kịp nghỉ ngơi, lãnh đạo xã Hòa Mỹ tiếp tục gọi điện cầu cứu. Nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, trong đó có phụ nữ mang thai sắp sinh. Từ 5 giờ sáng 20.11.2025, Đội cứu hộ A1 lại lên đường. Do nước xiết, chướng ngại vật dày đặc, đến trưa lực lượng mới tiếp cận được xã Hòa Mỹ. Trong "biển nước" mênh mông tại thôn Xuân Mỹ, cán bộ, chiến sĩ quần quật suốt đêm, dầm mình trong "nước bạc", cứu hơn 100 người dân trong suốt 3 ngày 2 đêm.

"Ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Có nhà phải lặn xuống phá khóa, có nơi phải cạy mái nhà để đưa người ra. Nhưng lúc đó, anh em chỉ nghĩ làm sao cứu được bà con", thiếu tá Nguyễn Xuân Minh chia sẻ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, đại tá Hà Đức Dũng không giấu được nỗi lo lắng: "Chỉ khi liên lạc được với anh em, biết mọi người an toàn và hoàn thành nhiệm vụ, tôi mới thực sự yên tâm".

Lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 ẢNH: ĐVCC

Ngày 22.12.2025, ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) và bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoà Mỹ, đã đến tri ân, gửi thư cảm ơn và tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân Cơ sở giáo dục bắt buộc A1 vì những đóng góp thầm lặng trong cơn lũ lịch sử. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những con người đã không quản hiểm nguy, lặng lẽ giữ bình yên cho dân giữa dòng lũ dữ.