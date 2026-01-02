Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sập bờ kè bê tông ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong thương tâm

Hữu Tú
Hữu Tú
02/01/2026 15:25 GMT+7

Trong lúc trú mưa, 4 người thuộc hai gia đình ở Đắk Lắk đã bị tử vong do sập bờ kè bê tông xảy ra bất ngờ.

Ngày 2.1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, Đắk Lắk (trước đây thuộc H.Tây Hòa, Phú Yên) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sập bờ kè khiến 4 người trong hai gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, ông B.X.V (64 tuổi) và bà L.T.T (64 tuổi); ông Đ.X.H (62 tuổi) và bà N.T.K.L (58 tuổi) cùng nhau trồng cây gần khu vực bờ kè.

Sập bờ kè bê tông ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Sập bờ kè bê tông khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Thời điểm này, khu vực có mưa lớn nên cả 4 người đã cùng vào trú ẩn bên dưới hàm ếch của một mảng bê tông thuộc đường bờ kè tại địa phương.

Trong lúc đang trú ẩn, một mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ nhóm người bên dưới. Do khối lượng bê tông lớn, 4 nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ sập bờ kè để triển khai công tác cứu hộ, khắc phục và xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

