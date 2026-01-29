Toàn cảnh 17h: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

Toàn cảnh 17h ngày 29.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 29.1: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

6 loài vật nuôi này có thể nhiễm vi rút Nipah

Ngày 29.1, ông Phan Quang Minh, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi các địa phương trên phạm vi cả nước đề nghị chủ động triển khai biện pháp ngăn chặn virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam.

Cận cảnh quá trình tạo hình linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ

Suốt nhiều năm qua, xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình (P.Hiệp Bình, TP.HCM) là nơi tạo nên linh vật tết cho đường hoa Nguyễn Huệ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những ngày này, xưởng đang tăng tốc hoàn thiện các linh vật ngựa và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú", sẵn sàng mang không khí xuân ra phố đi bộ trung tâm TP.HCM.

