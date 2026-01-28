Ấn Độ tuyên bố khống chế ổ dịch virus Nipah, thêm nhiều nước cảnh giác

Bệnh viện Đa khoa Narayana ở Tây Bengal, nơi phát hiện hai trường hợp nhiễm Nipah từ tháng 12.2025 Ảnh AP

Hãng AP ngày 28.1 dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết họ đã kiểm soát được sự bùng phát của virus Nipah sau khi xác nhận hai trường hợp nhiễm bệnh ở bang Tây Bengal.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 27.1 cho biết đã phát hiện hai trường hợp nhiễm virus Nipah kể từ tháng 12.2025 và tất cả những người tiếp xúc gần đã được cách ly và xét nghiệm. Bộ này không công bố chi tiết về các bệnh nhân nhưng cho biết 196 người tiếp xúc gần đã được truy vết và tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

"Tình hình đang được theo dõi liên tục và tất cả các biện pháp y tế công cộng cần thiết đều đang được thực hiện", theo Bộ Y tế Ấn Độ.

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo rằng "những con số suy đoán và không chính xác về các trường hợp nhiễm virus Nipah đang được lan truyền", đồng thời cho biết tổng số ca nhiễm chính thức được ghi nhận là 2.

Chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah nào được ghi nhận bên ngoài Ấn Độ, nhưng một số quốc gia châu Á đã áp dụng hoặc tăng cường các biện pháp sàng lọc tại sân bay nhằm phòng ngừa.

Indonesia và Thái Lan đã tăng cường sàng lọc tại các sân bay lớn, với việc khai báo sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và giám sát trực quan đối với hành khách nhập cảnh. Cục Kiểm soát Bệnh dịch Thái Lan cho biết máy quét thân nhiệt đã được lắp đặt tại các cửa đến cho các chuyến bay thẳng từ Tây Bengal tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Bộ Y tế Myanmar khuyến cáo không nên đi du lịch đến Tây Bengal nếu không cần thiết và kêu gọi du khách tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng trong vòng 14 ngày sau chuyến đi.

Bộ này cho biết việc giám sát thân nhiệt từng được áp dụng tại các sân bay trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã được tăng cường đối với hành khách đến từ Ấn Độ, với năng lực xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và vật tư y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trung Quốc cho biết đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các khu vực biên giới. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng các cơ quan y tế đã bắt đầu đánh giá rủi ro và tăng cường đào tạo cho nhân viên y tế, đồng thời tăng cường khả năng giám sát và xét nghiệm.

Trước đây tại Ấn Độ, dịch Nipah đã được ghi nhận ở Tây Bengal vào năm 2001 và 2007, trong khi các trường hợp gần đây chủ yếu được phát hiện ở bang Kerala phía nam. Một đợt bùng phát lớn vào năm 2018 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng ở Kerala.