Thêm nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ siết sàng lọc ở sân bay vì virus Nipah

Một nhân viên y tế xử lý rác ở khu trung tâm cách ly của bệnh viện Kozikode (bang Kerala) hồi tháng 9.2023 ảnh: afp

Trong lúc nhiều nơi ở châu Á tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào nhóm mầm bệnh ưu tiên quan sát do khả năng gây bùng phát dịch lớn.

Các sân bay trong tình trạng cảnh giác cao độ

Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng đẩy mạnh công tác sàng lọc y tế tại các sân bay lớn, tập trung vào những hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ.

Báo The Nation dẫn thông tin từ giới chức y tế cho biết hành khách được phát các thẻ cảnh báo về tình trạng sức khỏe.

Trong khi đó, những sân bay lớn như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket từ ngày 25.1 tăng cường tìm kiếm những hành khách có các triệu chứng giống cúm hoặc có vấn đề về hô hấp.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết dù chưa có ca nhiễm virus Nipah nào trong nước nhưng Thái Lan vẫn duy trì mức cảnh báo cao.

Hồng Kông trở thành vùng lãnh thổ mới nhất nâng mức cảnh giác đối với virus Nipah, và những biện pháp tương tự Thái Lan đang được áp dụng tại các sân bay ở địa phương.

Về phần mình, Nepal triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, cũng như siết chặt việc giám sát tại các cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu biên giới trọng điểm với Ấn Độ.

Giới chức Nepal đặc biệt lên tiếng quan ngại về đường biên giới mở với bang Tây Bengal.

Còn ở Đài Loan, giới chức có kế hoạch đưa virus Nipah vào danh sách bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo nhóm 5, chỉ mức phân loại cao nhất đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi nguy hiểm.

Một ca nhiễm virus Nipah ở bang Kerala (Ấn Độ) tháng 9.2023 ảnh: afp

Bộ Y tế khuyến cáo không ăn trái cây bị động vật cắn đề phòng vi rút Nipah

Virus Nipah nguy hiểm đến mức nào?

Theo Independent, virus Nipah có thể lây sang người thông qua tiếp xúc với lợn và dơi nhiễm bệnh, đặc biệt qua nước bọt và nước tiểu. Ngoài ra, virus cũng có thể lây qua thực phẩm bị nhiễm bẩn và qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

Những triệu chứng ban đầu có thể kể đến sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng. Khi bệnh tiến triển nặng, người nhiễm có thể bị chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức, viêm phổi không điển hình nghiêm trọng và các vấn đề về hô hấp.

Một số người nhiễm virus không có triệu chứng, trong khi số khác có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, virus Nipah có thể gây viêm não dẫn đến tử vong.

Trong quá khứ, các đợt bùng phát virus Nipah ghi nhận tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40% đến 75% tùy theo từng ổ dịch và chủng virus.

Virus Nipah từng được ghi nhận tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore. Theo Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Quốc tế, Bangladesh là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 341 ca mắc và 241 ca tử vong.