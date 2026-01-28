Toàn cảnh 17h: Quy trình pha chất độc thủ công từ phòng ngủ | Tình trạng cụ bà bị giúp việc bạo hành

Toàn cảnh 17h ngày 28.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đào nở “trượt” tết, chủ vườn đứng ngồi không yên

Do năm nhuận cùng thời tiết khiến nhiều vườn đào nở sớm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ hơn 1 tháng. Ở các thủ phủ trồng đào Đại Mỗ, Dương Nội (Hà Nội), người nông dân đang đứng ngồi không yên khi nhìn hàng trăm triệu đồng đầu tư 'tuột' khỏi tầm tay.

Đánh giá nguy cơ bùng phát vi rút Nipah tại Việt Nam

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27.12.2025 - 26.1.2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

