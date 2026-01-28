Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Quy trình pha chất độc thủ công từ phòng ngủ | Tình trạng cụ bà bị giúp việc bạo hành
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Quy trình pha chất độc thủ công từ phòng ngủ | Tình trạng cụ bà bị giúp việc bạo hành

Thanh Niên
Thanh Niên
28/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 28.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.1: Quy trình pha chất độc thủ công từ phòng ngủ | Tình trạng cụ bà bị giúp việc bạo hành

Đào nở “trượt” tết, chủ vườn đứng ngồi không yên

Do năm nhuận cùng thời tiết khiến nhiều vườn đào nở sớm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ hơn 1 tháng. Ở các thủ phủ trồng đào Đại Mỗ, Dương Nội (Hà Nội), người nông dân đang đứng ngồi không yên khi nhìn hàng trăm triệu đồng đầu tư 'tuột' khỏi tầm tay.

Nhà vườn bần thần, đứng ngồi không yên vì đào nở "trượt" tết

Đánh giá nguy cơ bùng phát vi rút Nipah tại Việt Nam

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27.12.2025 - 26.1.2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Đánh giá nguy cơ bùng phát vi rút Nipah tại Việt Nam

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

