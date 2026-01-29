Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, rét đậm trở lại, miền Trung mưa 4 ngày

Phan Hậu
Phan Hậu
29/01/2026 17:36 GMT+7

Không khí lạnh đang tràn về, dự báo thời tiết miền Bắc có rét đậm trở lại, mưa nhỏ trong 2 ngày cuối tháng 1. Không khí lạnh di chuyển sâu vào miền Trung sẽ gây mưa lớn trong 4 ngày đầu tháng 2.

Chiều 29.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc nước ta gây ra rét đậm, mưa nhỏ, mưa lớn ở nhiều nơi.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, rét đậm trở lại, miền Trung mưa 4 ngày- Ảnh 1.

Không khí lạnh sẽ khiến thời tiết miền Bắc có rét đậm, vùng núi có rét hại trở lại

ẢNH: TN

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 31.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - 3, ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30.1 và ngày 31.1, các tỉnh Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo từ chiều 31.1, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12  - 15 độ C, vùng núi Đông Bắc bộ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm mai 30.1 và ngày 31.1, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31.1 trở đi, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khi không khí lạnh đi sâu vào các tỉnh miền Trung, dự báo từ ngày 1 - 4.2, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Không khí lạnh gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo từ gần sáng và ngày 31.1, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 1 - 2 m. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 4 m. 

Dự báo từ ngày 1.2, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. 

Từ chiều và tối 1.2, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m. Gió mạnh, sóng lớn trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền, các hoạt động trên biển.

