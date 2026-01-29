Dự báo thời tiết: Không khí lạnh gây mưa lớn 4 ngày ở miền Trung

Dự báo thời tiết trong những ngày cuối tháng 1 và trong tháng 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc sẽ đón 2 - 3 đợt không khí lạnh. Trong đó, đợt không khí lạnh đầu tiên tác động đến miền Bắc trong những ngày tới gây mưa phùn, mưa nhỏ; sau đó tiếp tục đi sâu, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết những ngày cuối tháng 1, miền Bắc đón không khí lạnh, trời có mưa phùn, mưa nhỏ, vùng núi rét đậm ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung bộ hôm nay ở phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Khu vực phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh cao nguyên miền Trung và Nam bộ đêm nay có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung bộ có rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết từ ngày 30.1 đến ngày 7.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Trong đó, các tỉnh miền Bắc từ ngày 30.1 - 31.1 trời có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Bắc Trung bộ ngày 31.1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời rét. Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 1.2 trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Dự báo trong 4 ngày, khoảng 1.2 đến sáng 4.2, trời có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết biển hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 m, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30.1, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.