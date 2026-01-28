Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết tháng 2, miền Bắc đón 2 - 3 đợt không khí lạnh

Phan Hậu
Phan Hậu
28/01/2026 10:57 GMT+7

Dự báo thời tiết trong tháng 2, miền Bắc sẽ chịu tác động của 2 - 3 đợt không khí lạnh nhưng có cường độ không mạnh, chỉ gây ra rét đậm, rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi, trung du.

Thông tin dự báo thời tiết tháng 2, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, miền Bắc vẫn còn chịu tác động từ 2 - 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh tới có cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, kéo dài như vừa qua.

Dự báo thời tiết tháng 2, miền Bắc đón 2 - 3 đợt không khí lạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết tháng 2, miền Bắc đón 2 - 3 đợt không khí lạnh

ẢNH: TN

Theo đó, ngay trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2, miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh, gây ra mưa phùn, mưa nhỏ ở nhiều nơi. Dự báo những ngày tới, không khí lạnh sẽ gây ra rét đậm, rét hại ở vùng núi và trung du miền Bắc; từ chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1, có mưa rải rác.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đến thời điểm hiện nay, có thể nhận định, mùa đông ở miền Bắc năm nay có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với những mùa đông năm trước. 

So sánh với mùa đông năm 2024 - 2025, miền Bắc nước ta có 13 đợt rét nhưng đến thời điểm hiện nay của mùa đông năm 2025 - 2026 chỉ khoảng 11 đợt rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nền nhiệt độ ở miền Bắc bộ và Trung bộ sẽ cao hơn so với trung bình 0,5 - 1 độ C. Theo đó, thời tiết miền Bắc có khả năng trời ấm; miền Trung ấm, ít có khả năng mưa.

Dự báo thời tiết đến 6.2: Miền Bắc rét đậm, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Tại Nam bộ, dịp tết Nguyên đán những năm trước, khu vực này thường có nền nhiệt độ cao, thậm chí xảy ra nắng nóng. Nhưng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2025, nền nhiệt độ ở Nam bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra nắng nóng là không cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, thời tiết nồm ẩm vừa qua đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng dự báo từ giữa tháng 2 trở đi và trong tháng 3 - tháng 4 là cao điểm của thời tiết nồm ẩm.

"Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 rơi vào giữa tháng 2, thời tiết miền Bắc có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm", ông Hưởng nói.

Tin liên quan

Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ

Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ

Thời tiết hôm nay 15.1, các tỉnh miền Bắc và bắc Trung bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét khô trước khi chịu tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Thời tiết tại Tây nguyên, Nam bộ hôm nay có nắng rực rỡ, nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh dự báo thời tiết rét đậm rét hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận