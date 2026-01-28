Thông tin dự báo thời tiết tháng 2, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, miền Bắc vẫn còn chịu tác động từ 2 - 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh tới có cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, kéo dài như vừa qua.

Dự báo thời tiết tháng 2, miền Bắc đón 2 - 3 đợt không khí lạnh ẢNH: TN

Theo đó, ngay trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2, miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh, gây ra mưa phùn, mưa nhỏ ở nhiều nơi. Dự báo những ngày tới, không khí lạnh sẽ gây ra rét đậm, rét hại ở vùng núi và trung du miền Bắc; từ chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1, có mưa rải rác.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đến thời điểm hiện nay, có thể nhận định, mùa đông ở miền Bắc năm nay có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với những mùa đông năm trước.

So sánh với mùa đông năm 2024 - 2025, miền Bắc nước ta có 13 đợt rét nhưng đến thời điểm hiện nay của mùa đông năm 2025 - 2026 chỉ khoảng 11 đợt rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nền nhiệt độ ở miền Bắc bộ và Trung bộ sẽ cao hơn so với trung bình 0,5 - 1 độ C. Theo đó, thời tiết miền Bắc có khả năng trời ấm; miền Trung ấm, ít có khả năng mưa.

Dự báo thời tiết đến 6.2: Miền Bắc rét đậm, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Tại Nam bộ, dịp tết Nguyên đán những năm trước, khu vực này thường có nền nhiệt độ cao, thậm chí xảy ra nắng nóng. Nhưng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2025, nền nhiệt độ ở Nam bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra nắng nóng là không cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, thời tiết nồm ẩm vừa qua đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng dự báo từ giữa tháng 2 trở đi và trong tháng 3 - tháng 4 là cao điểm của thời tiết nồm ẩm.

"Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 rơi vào giữa tháng 2, thời tiết miền Bắc có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn nhưng ít có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm", ông Hưởng nói.