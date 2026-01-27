Tàu chiến Mỹ, Philippines tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Tham gia cuộc tập trận mới ở Biển Đông, phía Philippines đã cử tàu hộ vệ BRP Antonio Luna, một tàu tuần tra ngoài khơi, cũng như hai máy bay quân sự và một trực thăng.

Tàu khu trục Mỹ USS John Finn Ảnh: Hải quân Mỹ

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã điều động tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Finn và một trực thăng MH-60R Seahawk.

Đây là cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines được tổ chức tại bãi cạn Scarborough lần thứ 11 kể từ tháng 11.2023, theo Reuters.

Các hoạt động quân sự giữa hai nước đã gia tăng mạnh dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., vốn đã xích lại gần hơn với Washington để đáp lại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters.

Hôm 27.1, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành cuộc tuần tra thường lệ ở Biển Đông từ ngày 25-26.1 mà không nêu rõ địa điểm. Chiến khu Nam bộ cho rằng "Philippines lôi kéo các quốc gia ngoài khu vực tổ chức cái gọi là 'các cuộc tuần tra chung', phá vỡ hòa bình và ổn định" ở Biển Đông.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.