Tàu chở 21 người bị lật úp ở Biển Đông, Trung Quốc và Philippines ứng cứu

Quân đội Trung Quốc thông báo 17 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống và 2 người trong số họ sau đó đã thiệt mạng. Thông tin được đưa ra sau khi họ nhận được báo cáo vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23.1 về vụ một tàu chở hàng nước ngoài bị lật úp ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo Reuters.

Các thành viên thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc thực hiện chiến dịch cứu hộ sau khi một tàu hàng bị lật úp ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 23.1 Ảnh: Chụp màn hình English.news.cn

Quân đội Trung Quốc cho biết thêm họ đã điều động máy bay để tìm kiếm và Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã cử 2 tàu tham gia nỗ lực cứu hộ.

Cũng theo quân đội Trung Quốc, một người đang được điều trị y tế khẩn cấp, và các cơ quan hàng hải Trung Quốc đang tổ chức thêm lực lượng cứu hộ đến khu vực tàu gặp nạn.

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cũng thông báo họ đã triển khai 2 tàu và 2 máy bay để cứu hộ các thành viên thủy thủ đoàn người Philippines từ một tàu chở hàng mang cờ Singapore chở quặng sắt đang trên đường đến thành phố Dương Giang thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

"Trung tâm Chỉ huy PCG đã nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải Hồng Kông rằng 10 trong số 21 thành viên thủy thủ đoàn người Philippines đã được một tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đi ngang qua cứu sống", PCG thông báo.