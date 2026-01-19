Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Philippines phát hiện lượng lớn khí đốt tự nhiên ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
19/01/2026 09:56 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm nay 19.1 thông báo lượng lớn khí đốt tự nhiên đã được phát hiện gần khu vực khai thác ngoài khơi nước này.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm nay thông báo khoảng 2,8 tỉ m3 khí đốt tự nhiên đã được tìm thấy tại giếng Malampaya East 1, cách mỏ Malampaya hiện tại 5 km về phía đông gần đảo Palawan của Philippines, đủ để cung cấp điện cho 5,7 triệu hộ gia đình trong một năm, theo AFP.

Philippines phát hiện lượng khí đốt lớn ở Biển Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho hay các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng khí đốt Malampaya East 1 có lưu lượng 1,6 triệu mét khối mỗi ngày

Chụp màn hình Pia.gov.ph

Mỏ khí Malampaya ngoài khơi tỉnh Palawan, trong một khu vực ở Biển Đông, theo Reuters. 

Tổng thống Marcos nhấn mạnh việc phát hiện lượng khí đốt mới, lần đầu tiên trong hơn một thập niên, cho thấy tiềm năng sản xuất còn nhiều hơn nữa. "Điều này giúp tăng cường đóng góp của Malampaya và củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong nước của chúng tôi trong nhiều năm tới. Các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng này có lưu lượng 1,6 triệu m3/ngày", ông Marcos nói.

Ngoài khí đốt tự nhiên, phát hiện mới còn bao gồm cả condensate, loại nhiên liệu lỏng có giá trị cao có thể hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Philippines trong việc ổn định nguồn cung cấp điện cho nước này, theo Tổng thống Marcos.

Philippines có chi phí năng lượng thuộc hàng cao nhất khu vực và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiềm tàng khi mỏ khí đốt Malampaya, nơi cung cấp khoảng 40% điện năng cho đảo chính Luzon của Philippines, dự kiến sẽ cạn kiệt trong vài năm tới, theo AFP.

