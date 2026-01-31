Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Thanh Niên
Thanh Niên
31/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 31.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 31.1: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 31.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là có thật, xuất hiện khi nào?

2026 không phải là năm nhuận, do đó tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hôm nay 31.1 là thứ bảy cuối tuần, cũng là ngày cuối cùng của tháng 1.2026. Ngày mai là ngày đầu tiên người Việt đón tháng ít ngày nhất trong năm.

Bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là có thật, xuất hiện khi nào?

Virus Nipah: Nắm rõ các triệu chứng để phòng bệnh khi chưa có vắc xin

Đại úy, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Pháp, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, khi nhiễm virus Nipah các triệu chứng lâm sàng hay gặp ban đầu của bệnh là sốt cao, đau đầu, đau cơ, viêm hô hấp cấp; sau đó có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật...

Virus Nipah: Nắm rõ các triệu chứng để phòng bệnh khi chưa có vắc xin

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

Toàn cảnh 17h: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Quy trình pha chất độc thủ công từ phòng ngủ | Tình trạng cụ bà bị giúp việc bạo hành

Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài' đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bữa ăn bán trú thịt hết hạn Chợ bưởi Không khí lạnh vé tàu tết Nipah Ấn Độ Thị trường vàng giá vàng Vàng bạc trung quốc thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận