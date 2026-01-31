Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Toàn cảnh 17h ngày 31.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 31.1: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 31.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là có thật, xuất hiện khi nào?

2026 không phải là năm nhuận, do đó tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hôm nay 31.1 là thứ bảy cuối tuần, cũng là ngày cuối cùng của tháng 1.2026. Ngày mai là ngày đầu tiên người Việt đón tháng ít ngày nhất trong năm.

Virus Nipah: Nắm rõ các triệu chứng để phòng bệnh khi chưa có vắc xin

Đại úy, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Pháp, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, khi nhiễm virus Nipah các triệu chứng lâm sàng hay gặp ban đầu của bệnh là sốt cao, đau đầu, đau cơ, viêm hô hấp cấp; sau đó có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật...

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.