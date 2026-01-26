Thủ tướng chỉ đạo vận hành sàn giao dịch vàng trong tháng 2

Sáng 26.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì phiên họp thứ hai.

Ban Chỉ đạo đánh giá, năm 2025, bối cảnh quốc tế bất định do tác động của căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan; trong nước, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, vượt mức lịch sử. Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng, lạm phát được kiểm soát 3,31%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp sáng 26.1 ẢNH: NHẬT BẮC

Các cân đối của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế đạt mức 8,02% - là mức tăng nổi bật trên thế giới, tạo niềm tin, khí thế hướng tới đạt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó, có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả.

Năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, khó khăn, phức tạp, dự báo chung về kinh tế thế giới nhìn chung rất thận trọng, kể cả về tăng trưởng, lạm phát. Trong nước, mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát tốt bội chi ngân sách...

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu năm, cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ với tinh thần "nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè".

Về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình

Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách tài khóa đang có dư địa nên phải hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; phải sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Cùng với đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và 2026.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 2 phải khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai Cổng đầu tư Quốc gia một cửa liên thông từ Trung ương tới địa phương.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.