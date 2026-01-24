Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ tướng chúc mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: ‘Chỉ còn 10 cầu thủ vẫn chiến thắng tuyệt vời’

Nghi Thạo
Nghi Thạo
24/01/2026 04:40 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tập thể đội tuyển U.23 Việt Nam, với thành tích giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026.

Ở trận đấu diễn ra vào khuya 23.1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy kịch tính trước U.23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu). Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt tấm HCĐ giải U.23 châu Á 2026.

Thủ tướng chúc mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: ‘Chỉ còn 10 cầu thủ vẫn chiến thắng tuyệt vời’- Ảnh 1.

Ảnh: VFF

Với thành tích này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tập thể đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng viết: "Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá cả nước, tôi trân trọng chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể đội tuyển bóng đá nam U.23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt giải bóng đá U.23 châu Á 2026, nhất là trong trận tranh HCĐ tại vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời, mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một lần nữa, chúng ta lại được chứng kiến một chiến thắng tuyệt vời của ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam. Toàn thể đội tuyển bóng đá nam U.23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, đầy bản lĩnh, tất cả vì màu cờ, sắc áo thiêng liêng của Tổ quốc".

Thủ tướng chúc mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: ‘Chỉ còn 10 cầu thủ vẫn chiến thắng tuyệt vời’- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và HLV Kim Sang-sik

ẢNH: NHẬT BẮC

'U.23 Việt Nam đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thể hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới giàu khát vọng, bản lĩnh, ý chí...'

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản của Ban Huấn luyện, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ. Kế thừa và tiếp nối các thế hệ đi trước, tiếp theo thành công với HCV tại SEA Games 33, hành trình và thành tích của bóng đá Việt Nam tại giải bóng đá U.23 châu Á 2026 đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới giàu khát vọng, bản lĩnh, ý chí, kiên cường, đoàn kết, sẵn sàng vươn ra "biển lớn". 

Thủ tướng chúc mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á: ‘Chỉ còn 10 cầu thủ vẫn chiến thắng tuyệt vời’- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam giành thành tích đáng khen ngợi

Ảnh: VFF

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cho đội tuyển, kể cả ở những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Chúng ta tin tưởng rằng, Ban huấn luyện cùng đội tuyển tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần của những "Chiến binh Sao Vàng", vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực và quốc tế, làm rạng danh nền bóng đá nước nhà trong thời gian tới.

Hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn hướng về, luôn ở bên và luôn đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung".

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam thủ tướng chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính U.23 châu Á
Xem thêm bình luận