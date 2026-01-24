Loạt sút 11m cực quái của U.23 Việt Nam: Pha 'quay xe' bất ngờ ấn định chiến thắng

Nếu trận đấu 120 phút là bài ca về nghị lực, thì loạt sút luân lưu trước U.23 Hàn Quốc lại là một màn đấu trí cân não của các cầu thủ U.23 Việt Nam với thủ thành đối phương. Trên chấm 11 m, U.23 Việt Nam không chỉ thắng bằng kỹ thuật và độ chính xác trong từng cú đá, mà còn thắng bằng tâm lý vững vàng.

6 lượt sút và 1 kịch bản

Trong 6 lượt sút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Xuân Bắc chỉ thực hiện đúng một kịch bản: đó là dứt điểm quyết đoán về góc phải (theo hướng sút).

Cả 6 lượt đầu tiên, cầu thủ Việt Nam kiên định sút vào góc phải, còn thủ môn Hàn Quốc nhất quyết bay người về hướng ngược lại ẢNH: CMH

Đáng nói là ở bên kia chiến tuyến, thủ môn U.23 Hàn Quốc dường như đã chọn cách chơi "tất tay". Anh ta như đánh cược vào một "ván bài" tâm lý khi liên tục đổ người về hướng bên phải của mình (tức bên trái của cầu thủ sút) trong cả 6 lần. Kết quả là thủ môn một đường, bóng đi một nẻo. Hai đội cứ thế bám đuổi về mặt tỷ số trên chấm luân lưu.

Người hâm mộ TP.HCM đi bão xuyên đêm mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026

Cú "quay xe" đúng thời điểm của Thanh Nhàn

Bước ngoặt quyết định trên chấm luân lưu đến ở lượt sút thứ 7. Sau khi thủ thành Cao Văn Bình đoán đúng hướng và cản phá thành công cú sút của đối phương, áp lực phải đá trái 11 m chốt hạ đè nặng lên vai Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhưng đến lượt sút cuối cùng quyết định thắng thua, thủ môn Hàn Quốc đã đổi ý, nhưng Thanh Nhàn cũng đổi hướng sút về bên trái ẢNH: CMH

Lúc này, thủ môn Hàn Quốc sau 6 lần liên tiếp "đặt sai cửa" đã không còn đủ dũng cảm để kiên trì với lựa chọn cũ. Anh ta quyết định thay đổi, đổ người về phía tay trái của mình để bắt bài hướng sút quen thuộc của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Thế nhưng, Thanh Nhàn đã cho thấy một cái đầu lạnh. Thay vì làm giống 6 đồng đội trước đó, anh "tinh ý" dứt điểm vào góc trái (theo hướng sút). Thủ môn Hàn Quốc đổ người sang bên kia và bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Thanh Nhàn sút lượt quyết định mang về chiến thắng kịch tính cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Cú sút của Thanh Nhàn ấn định chiến thắng chung cuộc tỷ số 7-6, và cũng phần nào cho thấy sự nhạy bén của các cầu thủ Việt Nam. Các học trò của ông Kim Sang-sik không chỉ đứng vững qua 30 phút hiệp phụ "tra tấn" thể lực trong bối cảnh chơi thiếu người, mà còn đủ tỉnh táo, tự tin để vượt qua chấm luân lưu đầy may rủi.

Tấm HCĐ U.23 châu Á 2026 vì thế càng trở nên lấp lánh. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những trái tim quả cảm của bóng đá Việt Nam.