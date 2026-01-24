Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngả mũ thán phục tinh thần quả cảm của U.23 Việt Nam: Trên cả tuyệt vời!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
24/01/2026 01:39 GMT+7

Hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà đã trải qua hành trình đầy cảm xúc đi từ hy vọng, lo âu đến vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến trận tranh HCĐ châu Á của U.23 Việt Nam.

Tại đấu trường U.23 châu Á 2026, các cầu thủ U.23 Việt Nam viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh của bóng đá Việt Nam bằng một chiến thắng "không tưởng" trước đối thủ hùng mạnh U.23 Hàn Quốc vào đêm 23.1.

Khi những 'chiến binh' rơi vào thế chân tường

Bước vào trận tranh hạng ba, U.23 Việt Nam chịu vô vàn áp lực. Đối thủ Hàn Quốc không chỉ vượt trội về thể hình, thể lực mà còn sở hữu lối chơi bóng bổng đầy thực dụng. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chúng ta mất đi 2 trụ cột quan trọng nhất trong đội hình là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Thế nhưng, trong nghịch cảnh, ý chí của người Việt lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hai lần vươn lên dẫn trước nhờ sự sắc bén của Nguyễn Quốc Việt và cú sút phạt thần sầu của Nguyễn Đình Bắc là minh chứng cho sự tự tin và đấu pháp hợp lý. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản nghiệt ngã nhất. Chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc ở phút 86 sau một pha nỗ lực ngăn cản đối phương là bước ngoặt lớn của trận đấu. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, đội bóng xứ sở kim chi một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đã nhận thẻ đỏ rời sân ở cuối trận

Đình Bắc ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1, nhưng đã nhận thẻ đỏ rời sân ở cuối trận

ẢNH: TED TRẦN

30 phút "tra tấn" và ý chí sắt đá

Khoảnh khắc U.23 Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản xấu cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trên sân, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã gần như kiệt sức sau một giải đấu bào mòn thể lực. Chơi thiếu người, đối đầu với một đối thủ sung mãn và sức ép tấn công nghẹt thở, mỗi phút trong 2 hiệp phụ chẳng khác nào một màn "tra tấn" thể lực và tinh thần đối với Khuất Văn Khang và các đồng đội.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Ấy vậy mà, những đôi chân rệu rã ấy vẫn đứng vững. Dưới sự chỉ huy của thủ thành Cao Văn Bình, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam đã thi đấu đầy quật cường. Họ không chỉ chơi bằng sức mạnh, mà chơi bằng cả trái tim. Tinh thần "không buông bỏ" đã giúp 10 chiến binh sao vàng chơi đầy quả cảm trong 30 phút hiệp phụ, trước những pha hãm thành như vũ bão của các cầu thủ U.23 Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam vỡ òa sau khi giành chiến thắng chung cuộc trên chấm luân lưu

U.23 Việt Nam vỡ òa sau khi giành chiến thắng chung cuộc trên chấm luân lưu

ẢNH: TED TRẦN

Bản lĩnh của U.23 Việt Nam một lần nữa được khẳng định trên chấm luân lưu cân não. Trong khoảnh khắc mà ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau gang tấc, các cầu thủ của chúng ta đã giữ được cái đầu lạnh.

Chiến thắng 7-6 sau 7 lượt sút không chỉ mang về tấm HCĐ châu Á quý giá, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng các cầu thủ Việt Nam có thể thua về thể hình, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục về ý chí.

Chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn là minh chứng cho sự quả cảm. Một lần nữa, tinh thần Việt Nam tỏa sáng ở đấu trường châu lục.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 

