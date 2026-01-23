U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!

U.23 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

U.23 Việt Nam đang chơi hay ở trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc. Dù thay tới 9/11 vị trí so với trận gặp Trung Quốc, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn tạo ra thế trận nhỉnh hơn đối thủ nhờ kiểm soát bóng, tấn công bài bản.

Phút 30, U.23 Việt Nam mở tỷ số từ pha phối hợp ấn tượng. Đình Bắc nhận bóng ở cánh trái rồi thực hiện pha bứt tốc xuống đáy biên. Chân sút sinh năm 2004 chuyền nhả lại cho Quốc Việt tung cú đá chân trái "búa bổ" tung lưới thủ môn Hwang Yae-jun.

Quốc Việt ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U.23 Hàn Quốc ẢNH: TED TRẦN

Màn ăn mừng với số 4, nhằm động viên Hiểu Minh vượt qua khó khăn chấn thương ẢNH: TED TRẦN

Ngay sau bàn mở tỷ số, Quốc Việt và U.23 Việt Nam đã ăn mừng tri ân trung vệ Hiểu Minh. Cầu thủ của Ninh Bình giơ 4 ngón tay phải, tượng trưng cho số áo 4 của Hiểu Minh.

Trung vệ sinh năm 2004 dính chấn thương ở trận gặp U.23 Trung Quốc, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là nguồn động viên U.23 Việt Nam muốn dành cho Hiểu Minh, để anh yên tâm dưỡng thương, điều trị. Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, Hiểu Minh sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.

Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa để trung vệ trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam sớm trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.

Hiểu Minh là trụ cột U.23 Việt Nam, khi đá chính 16 trận liên tục, góp công lớn trong chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và bán kết U.23 châu Á 2026. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Hiểu Minh đá chắc chắn ở hàng thủ và có duyên ghi bàn, với 3 pha lập công.

Vắng Hiểu Minh và Lý Đức (treo giò), U.23 Việt Nam đang đá với hàng thủ lạ lẫm, khi Nhật Minh sát cánh cùng Văn Hà, Đức Anh. Dù vậy, học trò ông Kim đã chơi hay, giữ được tỷ số dẫn 1-0 trước U.23 Hàn Quốc sau hiệp 1.