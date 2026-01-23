Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!

Hồng Nam
Hồng Nam
23/01/2026 22:56 GMT+7

Tiền đạo Quốc Việt đã ăn mừng tri ân Hiểu Minh sau khi sút tung lưới U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ.

U.23 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

U.23 Việt Nam đang chơi hay ở trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc. Dù thay tới 9/11 vị trí so với trận gặp Trung Quốc, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn tạo ra thế trận nhỉnh hơn đối thủ nhờ kiểm soát bóng, tấn công bài bản.

Phút 30, U.23 Việt Nam mở tỷ số từ pha phối hợp ấn tượng. Đình Bắc nhận bóng ở cánh trái rồi thực hiện pha bứt tốc xuống đáy biên. Chân sút sinh năm 2004 chuyền nhả lại cho Quốc Việt tung cú đá chân trái "búa bổ" tung lưới thủ môn Hwang Yae-jun.

U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!- Ảnh 1.

Quốc Việt ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U.23 Hàn Quốc

ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!- Ảnh 2.

Màn ăn mừng với số 4, nhằm động viên Hiểu Minh vượt qua khó khăn chấn thương

ẢNH: TED TRẦN

Ngay sau bàn mở tỷ số, Quốc Việt và U.23 Việt Nam đã ăn mừng tri ân trung vệ Hiểu Minh. Cầu thủ của Ninh Bình giơ 4 ngón tay phải, tượng trưng cho số áo 4 của Hiểu Minh. 

Trung vệ sinh năm 2004 dính chấn thương ở trận gặp U.23 Trung Quốc, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là nguồn động viên U.23 Việt Nam muốn dành cho Hiểu Minh, để anh yên tâm dưỡng thương, điều trị. Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, Hiểu Minh sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. 

Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. VFF sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa để trung vệ trẻ của đội tuyển U.23 Việt Nam sớm trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.

Hiểu Minh là trụ cột U.23 Việt Nam, khi đá chính 16 trận liên tục, góp công lớn trong chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và bán kết U.23 châu Á 2026. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Hiểu Minh đá chắc chắn ở hàng thủ và có duyên ghi bàn, với 3 pha lập công. 

Vắng Hiểu Minh và Lý Đức (treo giò), U.23 Việt Nam đang đá với hàng thủ lạ lẫm, khi Nhật Minh sát cánh cùng Văn Hà, Đức Anh. Dù vậy, học trò ông Kim đã chơi hay, giữ được tỷ số dẫn 1-0 trước U.23 Hàn Quốc sau hiệp 1. 

Tin liên quan

U.23 Việt Nam và đàn em U.16 PVF: Những thế hệ 'dám chơi bóng' đang thành hình

U.23 Việt Nam và đàn em U.16 PVF: Những thế hệ 'dám chơi bóng' đang thành hình

Tấm vé đá bán kết châu Á của U.23 Việt Nam, hay trận hòa 1-1 của U.16 PVF trước U.16 Paris Saint-Germain, là những sự kiện tưởng như rời rạc, nhưng lại ăn khớp kỳ lạ trong dòng chảy bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực hay hôm nay: Khi bóng đá Hàn Quốc phải ngăn cản HLV Kim Sang-sik

Báo Hàn Quốc gọi HLV Kim Sang-sik là 'mối đe dọa', sợ thua nốt U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Quốc Việt Hiểu Minh U.23 Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận