U.23 Việt Nam và đàn em U.16 PVF: Những thế hệ 'dám chơi bóng' đang thành hình

Trận hòa giá trị của U.16 PVF

U.16 PVF đã giúp bóng đá Việt Nam gây tiếng vang, khi hòa U.16 PSG (rạng sáng 23.1) trong khuôn khổ giải giao hữu Alkass International Cup 2026.

Các học trò HLV Nguyễn Xuân Thành mở tỷ số trước đội U.16 của nhà đương kim vô địch châu Âu ngay ở phút thứ 1, sau pha đánh đầu ngược hiểm hóc của Nguyễn Tuấn Kiệt. U.16 PVF sau đó kiên cường bảo vệ thành quả, chỉ để đối thủ gỡ hòa nhờ pha phản lưới.

Sau gần 3 năm, bóng đá Việt Nam lại gây sốc trước các đội trẻ lừng lẫy quốc tế. Tháng 8.2023, vẫn là U.16 PVF nhưng dưới bàn tay huấn luyện của ông Nguyễn Duy Đông đã đánh bại U.16 Man City và U.16 Học viện Aspire để vào bán kết giải Shanghai Future Star Cup.

U.16 PVF có trận hòa đáng khen ẢNH: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ PVF-BỘ CÔNG AN

Dù thua bán kết, nhưng sau đó, lứa trẻ của ông Nguyễn Duy Đông đã thắng U.16 Porto để giành hạng ba chung cuộc tại Trung Quốc. Đội hình U.16 PVF ngày ấy còn những hạt giống tiềm năng đến hôm nay. Đó là Lê Huy Việt Anh, thủ quân của lứa U.17 Việt Nam đã cầm hòa Nhật Bản và Úc tại VCK U.17 châu Á 2025. Hay Nguyễn Lê Phát, "ngọc thô" được HLV Kim Sang-sik mang đến VCK U.23 châu Á 2026 và tỏa sáng rực rỡ, dù mới bước sang tuổi 19.

Nói vậy để thấy, những giải đấu giao hữu trong nước hay quốc tế đều là vườn ươm màu mỡ để bóng đá trẻ Việt Nam rải mầm chờ thu hoạch.

Điều giá trị trong chiến quả của U.16 PVF, không chỉ là kết quả hòa trước đối thủ mạnh, mà còn là tâm thế dám chơi bóng. "Dám chơi" không hề dễ dàng trong bóng đá hiện đại, dù đó là khẩu quyết hàng ngày mà mọi HLV dành cho học trò.

Khi còn ở PVF, cựu HLV Philippe Troussier dạy lứa U.20 Việt Nam phải mạnh dạn cầm bóng, đá trực diện và "một đường chuyền chất lượng là đường chuyền hướng lên cho tiền đạo tiếp cận vòng cấm để tạo cơ hội".

Lý thuyết là vậy, nhưng khi gặp đối thủ mạnh, thực hiện lại khó vô cùng. Bởi đá sòng phẳng với những đội mạnh luôn đòi hỏi nhiều yếu tố: kỹ chiến thuật toàn diện, bản lĩnh, sự lì lợm, cùng tinh thần tập thể được bồi đắp trên lối chơi khoa học.

U.23 Việt Nam chơi bóng tốc độ và kỹ thuật trước những đội mạnh nhất châu Á ẢNH: TED TRẦN TV

Đáng mừng cho bóng đá Việt Nam, khi những thế hệ "dám chơi" đang hình thành, như U.23 Việt Nam trên đất Ả Rập Xê Út, hay U.16 PVF với những tia sáng chớm lóe khi hòa U.16 PSG đêm qua.

Ươm mầm lòng dũng cảm

Trước dàn cầu thủ nhanh, khỏe với nhiều nhân tố gốc Phi của PSG, U.16 PVF vẫn tự tin ban bật, cầm bóng điều tiết nhịp chơi, lôi kéo đối thủ để mở ra khoảng trống.

Trước đối thủ có thể chất thiên phú vượt trội, việc sa vào đối đầu tay đôi là lựa chọn mạo hiểm. U.16 PVF phải đá nhuyễn hơn, gắn kết hơn, tư duy trội hơn... thì mới có thể đứng vững.

Đó là những viên gạch đầu tiên tạo nên thành trì niềm tin cho một thế hệ không biết sợ, dám chơi sòng phẳng và khôn ngoan trước những đội mạnh ở châu Á, thậm chí thế giới.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang từng bước xây dựng chỗ đứng ở châu Á. Tấm vé dự U.20 World Cup 2017, ngôi á quân U.23 châu Á 2018, vé đá bán kết U.23 châu Á 2026, 6 đội tuyển cả nam cả nữ dự các VCK trong năm 2026... là minh chứng cho lộ trình phát triển ổn định. Thế nhưng, với các lứa trẻ, khi thành tích đã có, trọng tâm cần chuyển dịch sang lối chơi.

Tức là, không chỉ đá để thắng, mà còn là thắng thế nào.

U.23 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu dù lỡ hẹn chung kết châu Á, bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dám phô diễn thứ bóng đá của mình: pressing quyết liệt, cầm bóng tự tin, ban bật hợp lý và đôi công ngang ngửa.

Thắng bằng sức mạnh và trí tuệ, chứ không chỉ bằng tinh thần thuần túy ẢNH: TED TRẦN TV

Câu nói "cứ ban bật đi, họ mệt rồi" của một thành viên ban huấn luyện U.23 Việt Nam ở hiệp phụ tứ kết với U.23 UAE là điểm nhấn cho sự chuyển mình. Từ bao giờ, gặp một đối thủ mạnh ở Tây Á, bóng đá Việt Nam có tâm thế ấy?

Lớp trẻ Việt Nam không còn gồng mình phòng ngự rồi đợi một cơ may nảy sinh từ sai lầm. Dù là U.23 Việt Nam hay U.16 PVF, các cầu thủ đã dám cầm quả bóng để chơi.

Dám đá theo cách của mình, dám phá bỏ lối mòn khuôn mẫu cũ để định hình triết lý mới là điều khó khăn, nhưng vĩ đại trong thể thao nói chung.

Ngay cả siêu sao như Lionel Messi cũng từng chật vật ở Argentina, khi áp lực người hùng khiến anh chơi bóng với đôi chân nặng trĩu, không thể miệt mài đuổi theo trái bóng với niềm vui nguyên thủy như một "chú chó" trong bài viết của ký giả Hernan Casciari.

Chỉ khi cởi được xiềng xích kỳ vọng và đá theo cách của mình, Messi mới là Messi, viết nên nốt nhạc thăng hoa cho túc cầu thế giới. Đó là bài học vỡ lòng với mọi cầu thủ.

Chơi bóng với niềm vui tận hưởng, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ phá vỡ nhiều giới hạn. Những thế hệ "dám chơi bóng" sẽ đưa chúng ta đi xa hơn.



