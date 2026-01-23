Báo Hàn Quốc gọi HLV Kim Sang-sik là 'mối đe dọa', sợ thua nốt U.23 Việt Nam

Báo Hàn Quốc 'sợ' U.23 Việt Nam vì HLV Kim Sang-sik

Truyền thông Hàn Quốc vẫn chưa nguôi cơn giận, khi U.23 Hàn Quốc bại trận trước U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á. Trước trận tranh HCĐ diễn ra lúc 22 giờ hôm nay (23.1), báo chí xứ kim chi khẳng định đánh bại U.23 Việt Nam là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Lee Min-sung.

"U.23 Hàn Quốc đã đối mặt với nhiều chỉ trích vì màn trình diễn và kết quả đáng thất vọng tại giải đấu này. Với toàn bộ các cầu thủ đến từ K-League, U.23 Hàn Quốc gặp khó trước Nhật Bản, vốn chỉ là đội U.21 gồm các sinh viên đại học. Thất bại đó là cú sốc lớn.

Để cứu vãn dù chỉ một chút danh dự đã tan vỡ của bóng đá Hàn Quốc, một chiến thắng trong trận đấu với U.23 Việt Nam là hoàn toàn cần thiết", ký giả Kim Do-yong phân tích. Báo chí Hàn Quốc càng lo ngại, khi ở trận tranh HCĐ, U.23 Hàn Quốc sẽ tái ngộ "cố nhân" Kim Sang-sik, người đang thổi lửa giúp U.23 Việt Nam chơi ấn tượng tại giải U.23 châu Á.

Báo chí Hàn Quốc dè chừng HLV Kim Sang-sik ẢNH: TED TRẦN TV

"Đây là trận đấu quan trọng với U.23 Hàn Quốc. Rõ ràng, sức mạnh của U.23 Việt Nam rất đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam sở hữu tinh thần đồng đội mạnh mẽ, đã liên tục vô địch SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025. Họ tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình tại giải đấu này, với 4 trận thắng liên tiếp cho đến tứ kết.

Sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik là mối đe dọa với U.23 Hàn Quốc. Ông huấn luyện Jeonbuk Hyundai Motors giai đoạn 2021 - 2023, do đó hiểu sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc. Sau thất bại ở tứ kết trước U.23 Indonesia 2 năm trước dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, việc đối đầu với một HLV Hàn Quốc là thách thức lớn", truyền thông Hàn Quốc phân tích.

"Tuy nhiên, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro. Hai trung vệ trụ cột Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Lý Đức không thể ra sân do chấn thương và thẻ đỏ. Khi đối thủ suy yếu tuyến phòng ngự, U.23 Hàn Quốc cần khai thác bằng cách tấn công hiệu quả, chuẩn xác hơn".

U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích vì 'yếu đuối'

U.23 Hàn Quốc hứng chịu búa rìu dư luận, khi thua 0-1 tâm phục khẩu phục trước đội quân non trẻ của U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á.

Nhật báo OSEN phân tích: "Dù thoạt nhìn chỉ là trận thua sát nút một bàn, nhưng thực tế đó là thất bại nặng nề. Hàn Quốc ra sân với đội hình toàn cầu thủ U.23, trong khi Nhật Bản dùng cầu thủ U.20 để chuẩn bị cho Olympic 2028. Dù vậy, Nhật Bản kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Từ nhịp độ và sức ép đến lối chơi và khả năng làm chủ, họ vượt trội ở mọi khía cạnh.

Còn với U.23 Hàn Quốc, lối chơi thiếu sức sống, tấn công đơn điệu và thiếu quyết đoán lặp lại trong trận đấu với U.23 Nhật Bản. Sự chuẩn bị và phản ứng trên sân của HLV Lee Min-sung. Những cầu thủ chủ chốt chỉ được tung vào sân ở cuối hiệp 2, một quyết định quá muộn để thay đổi cục diện".

U.23 Việt Nam sẽ thắng? ẢNH: TED TRẦN TV

Báo Hàn Quốc cho rằng tính chất kình địch ở các trận gặp Nhật Bản đã không còn, khi U.23 Hàn Quốc "đánh mất tinh thần chiến đấu, chỉ còn lại lối chơi bóng bẩy". Thái độ thi đấu của thầy trò HLV Lee Min-sung bị chỉ trích, đặt ra áp lực phải thắng U.23 Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định: "Dù giải đấu này không đóng vai trò vòng loại Olympic, nhưng lại là sân chơi chuẩn bị cho ASIAD 20, khai mạc vào tháng 9 tại Nhật Bản. Nếu thua tiếp trận nữa gặp U.23 Việt Nam, đồng thời phải khép lại giải với vị trí thứ tư, đó là đòn giáng nặng nề cho tham vọng của thầy trò Lee Min-sung, trước khi chúng ta đến với ASIAD".



