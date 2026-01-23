Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc gọi HLV Kim Sang-sik là 'mối đe dọa', sợ thua nốt U.23 Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
23/01/2026 02:07 GMT+7

Truyền thông xứ kim chi khẳng định U.23 Hàn Quốc phải đánh bại U.23 Việt Nam để giữ lại chút danh dự cuối cùng, sau màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Báo Hàn Quốc 'sợ' U.23 Việt Nam vì HLV Kim Sang-sik

Truyền thông Hàn Quốc vẫn chưa nguôi cơn giận, khi U.23 Hàn Quốc bại trận trước U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á. Trước trận tranh HCĐ diễn ra lúc 22 giờ hôm nay (23.1), báo chí xứ kim chi khẳng định đánh bại U.23 Việt Nam là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Lee Min-sung.

"U.23 Hàn Quốc đã đối mặt với nhiều chỉ trích vì màn trình diễn và kết quả đáng thất vọng tại giải đấu này. Với toàn bộ các cầu thủ đến từ K-League, U.23 Hàn Quốc gặp khó trước Nhật Bản, vốn chỉ là đội U.21 gồm các sinh viên đại học. Thất bại đó là cú sốc lớn.

Để cứu vãn dù chỉ một chút danh dự đã tan vỡ của bóng đá Hàn Quốc, một chiến thắng trong trận đấu với U.23 Việt Nam là hoàn toàn cần thiết", ký giả Kim Do-yong phân tích. Báo chí Hàn Quốc càng lo ngại, khi ở trận tranh HCĐ, U.23 Hàn Quốc sẽ tái ngộ "cố nhân" Kim Sang-sik, người đang thổi lửa giúp U.23 Việt Nam chơi ấn tượng tại giải U.23 châu Á.

Báo Hàn Quốc gọi HLV Kim Sang-sik là 'mối đe dọa', sợ thua nốt U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Báo chí Hàn Quốc dè chừng HLV Kim Sang-sik

ẢNH: TED TRẦN TV

"Đây là trận đấu quan trọng với U.23 Hàn Quốc. Rõ ràng, sức mạnh của U.23 Việt Nam rất đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam sở hữu tinh thần đồng đội mạnh mẽ, đã liên tục vô địch SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025. Họ tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình tại giải đấu này, với 4 trận thắng liên tiếp cho đến tứ kết.

Sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik là mối đe dọa với U.23 Hàn Quốc. Ông huấn luyện Jeonbuk Hyundai Motors giai đoạn 2021 - 2023, do đó hiểu sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc. Sau thất bại ở tứ kết trước U.23 Indonesia 2 năm trước dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, việc đối đầu với một HLV Hàn Quốc là thách thức lớn", truyền thông Hàn Quốc phân tích.

"Tuy nhiên, hàng phòng ngự U.23 Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro. Hai trung vệ trụ cột Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Lý Đức không thể ra sân do chấn thương và thẻ đỏ. Khi đối thủ suy yếu tuyến phòng ngự, U.23 Hàn Quốc cần khai thác bằng cách tấn công hiệu quả, chuẩn xác hơn".

U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích vì 'yếu đuối'

U.23 Hàn Quốc hứng chịu búa rìu dư luận, khi thua 0-1 tâm phục khẩu phục trước đội quân non trẻ của U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á.

Nhật báo OSEN phân tích: "Dù thoạt nhìn chỉ là trận thua sát nút một bàn, nhưng thực tế đó là thất bại nặng nề. Hàn Quốc ra sân với đội hình toàn cầu thủ U.23, trong khi Nhật Bản dùng cầu thủ U.20 để chuẩn bị cho Olympic 2028. Dù vậy, Nhật Bản kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Từ nhịp độ và sức ép đến lối chơi và khả năng làm chủ, họ vượt trội ở mọi khía cạnh.

Còn với U.23 Hàn Quốc, lối chơi thiếu sức sống, tấn công đơn điệu và thiếu quyết đoán lặp lại trong trận đấu với U.23 Nhật Bản. Sự chuẩn bị và phản ứng trên sân của HLV Lee Min-sung. Những cầu thủ chủ chốt chỉ được tung vào sân ở cuối hiệp 2, một quyết định quá muộn để thay đổi cục diện".

Báo Hàn Quốc gọi HLV Kim Sang-sik là 'mối đe dọa', sợ thua nốt U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam sẽ thắng?

ẢNH: TED TRẦN TV

Báo Hàn Quốc cho rằng tính chất kình địch ở các trận gặp Nhật Bản đã không còn, khi U.23 Hàn Quốc "đánh mất tinh thần chiến đấu, chỉ còn lại lối chơi bóng bẩy". Thái độ thi đấu của thầy trò HLV Lee Min-sung bị chỉ trích, đặt ra áp lực phải thắng U.23 Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định: "Dù giải đấu này không đóng vai trò vòng loại Olympic, nhưng lại là sân chơi chuẩn bị cho ASIAD 20, khai mạc vào tháng 9 tại Nhật Bản. Nếu thua tiếp trận nữa gặp U.23 Việt Nam, đồng thời phải khép lại giải với vị trí thứ tư, đó là đòn giáng nặng nề cho tham vọng của thầy trò Lee Min-sung, trước khi chúng ta đến với ASIAD".


Tin liên quan

U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba để đời trước U.23 Hàn Quốc

U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba để đời trước U.23 Hàn Quốc

Cách ứng xử với thất bại mới là thước đo đẳng cấp thực sự của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam chứng minh xong năng lực, được ‘thăng cấp' lên đội tuyển đấu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam chọn sân đại chiến Malaysia: Thắng ở 'chảo lửa' Thiên Trường, chờ AFC báo tin vui

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik U.23 Hàn Quốc U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận