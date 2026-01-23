U.23 Việt Nam nhân sự cực sốc đấu Hàn Quốc, ông Kim thay 9 vị trí: Văn Bình bắt chính, Đình Bắc đội trưởng

Lực lượng hứa hẹn của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong đội hình chính thức của U.23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ hôm nay (23.1).

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Cao Văn Bình, người lần đầu bắt chính sau 16 trận dự bị cho U.23 Việt Nam. Việc bắt chính thay Trung Kiên là cơ hội để Văn Bình chứng tỏ năng lực với thầy Kim.

Bộ ba trung vệ sát cánh cùng cũng đã thay đổi. Chỉ có trung vệ Nguyễn Nhật Minh đá chính, bên cạnh Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Do Hiểu Minh chấn thương nặng, còn Lý Đức nhận thẻ đỏ, HLV Kim Sang-sik phải dùng khung phòng ngự hoàn toàn mới mẻ.

U.23 Việt Nam đã có giải đấu U.23 châu Á thành công, dù có thắng trận tranh HCĐ hay không ẢNH: TED TRẦN TV

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Quốc Cường tiếp tục sát cánh. Thái Sơn và Xuân Bắc sẽ gặp thách thức lớn, khi phải triển khai bóng, phối hợp bảo vệ khu trung tuyến trước áp lực cực lớn của tuyến giữa U.23 Hàn Quốc. Ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng và Võ Anh Quân.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc đeo băng đội trưởng, hỗ trợ ở tuyến tiền vệ là Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Thuận.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik đã thay 9/11 vị trí so với trận gặp U.23 Trung Quốc. Ông Kim ưu tiên dùng đội hình hai, để các cầu thủ dự bị có cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

U.23 Việt Nam từng hai lần đối đầu U.23 Hàn Quốc ở giải châu Á, lần lượt thua 1-2 ở vòng bảng năm 2018 và hòa 1-1 ở vòng bảng năm 2022. Ở cả hai trận này, dẫn dắt U.23 Việt Nam đều là các chiến lược gia Hàn Quốc (Park Hang-seo và Gong Oh-kyun).

Lần này, sẽ tiếp tục là thầy Hàn cùng bóng đá trẻ Việt Nam đối đầu Hàn Quốc, khi HLV Kim Sang-sik ngồi ghế "thuyền trưởng".

Kịch tính

U.23 Việt Nam toàn thắng 4 trận ở vòng bảng và tứ kết, trước khi dừng bước ở bán kết trước U.23 Trung Quốc (thua 0-3).

Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc đứng nhì bảng C sau khi hòa U.23 Iran (0-0), thắng U.23 Li Băng (4-2) và thua U.23 Uzbekistan (0-2). Ở tứ kết, thầy trò HLV Lee Min-sung hạ U.23 Úc với tỷ số kịch tính 2-1, nhưng sau đó bại trận tại bán kết trước U.23 Nhật Bản với tỷ số 0-1.

Truyền thông Hàn Quốc vẫn chưa nguôi cơn giận, khi U.23 Hàn Quốc bại trận trước U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á. Trước trận tranh HCĐ diễn ra lúc 22 giờ hôm nay (23.1), báo chí xứ kim chi khẳng định đánh bại U.23 Việt Nam là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Lee Min-sung.

"U.23 Hàn Quốc đã đối mặt với nhiều chỉ trích vì màn trình diễn và kết quả đáng thất vọng tại giải đấu này. Với toàn bộ các cầu thủ đến từ K-League, U.23 Hàn Quốc gặp khó trước Nhật Bản, vốn chỉ là đội U.21 gồm các sinh viên đại học. Thất bại đó là cú sốc lớn.

Để cứu vãn dù chỉ một chút danh dự đã tan vỡ của bóng đá Hàn Quốc, một chiến thắng trong trận đấu với U.23 Việt Nam là hoàn toàn cần thiết", ký giả Kim Do-yong phân tích.

Báo chí Hàn Quốc càng lo ngại, khi ở trận tranh HCĐ, U.23 Hàn Quốc sẽ tái ngộ "cố nhân" Kim Sang-sik, người đang thổi lửa giúp U.23 Việt Nam chơi ấn tượng tại giải U.23 châu Á.