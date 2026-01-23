Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực hay hôm nay: Khi bóng đá Hàn Quốc phải ngăn cản HLV Kim Sang-sik

Cuộc tái ngộ thú vị của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik là nhân vật đáng chú ý nhất ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á, diễn ra lúc 22 giờ hôm nay (23.1). Ông Kim sẽ cùng U.23 Việt Nam chống lại đội bóng quê hương mình, U.23 Hàn Quốc.

8 năm trước, HLV Park Hang-seo từng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Park cùng U.23 Việt Nam thua 1-2 trước U.23 Hàn Quốc ở trận ra quân U.23 châu Á 2018, nhưng sau đó đã làm nên kỳ tích á quân lẫy lừng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, song thua đậm 1-4 trước U.23 Uzbekistan ở bán kết, rồi thua tiếp U.23 Qatar 0-1 ở trận tranh hạng ba, dẫn đến chỉ đứng hạng tư chung cuộc.

HLV Kim Sang-sik sẽ tái ngộ bóng đá Hàn Quốc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giai đoạn thành công của thầy Park cũng mở ra kỷ nguyên bóng đá Việt Nam vươn ra châu Á. Dù vẫn kém Nhật Bản, Hàn Quốc, tuy nhiên, các đội trẻ Việt Nam đã chơi bản lĩnh và lì lợm hơn. Nếu có thua, đó là cái thua bởi chênh lệch trình độ, chứ không đến từ chuyện "tim đập chân run" đã ám ảnh nhiều thế hệ.

Đến ASIAD 2018, Olympic Việt Nam của HLV Park Hang-seo lọt vào bán kết với thành tích toàn thắng và sạch lưới (đánh bại cả Nhật Bản).

Bất chấp thất bại 1-3 ở bán kết trước Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min, ông Park vẫn chứng tỏ đẳng cấp trước truyền thông quê hương, khi huấn luyện một tập thể với xuất phát điểm khiêm tốn đứng hạng tư châu lục.

4 năm sau, một người Hàn Quốc khác mang tên Gong Oh-kyun cũng cùng U.23 Việt Nam chạm trán đội bóng quê hương.

Ông Gong đã chuyển từ bại thành hòa. U.23 Việt Nam hòa 1-1 với U.23 Hàn Quốc ở vòng bảng U.23 châu Á 2022 ở thế chơi ngang ngửa, thậm chí tiếc nuối khi không thắng ở thế hơn người.

Lần này, đến lượt HLV Kim Sang-sik giáp mặt đội bóng quê hương.

Dưới bàn tay thầy Kim, U.23 Việt Nam đang có giải đấu ấn tượng hơn U.23 Hàn Quốc. Trong khi Đình Bắc cùng đồng đội toàn thắng 4 trận vòng bảng và tứ kết, U.23 Hàn Quốc lại thể hiện bộ mặt nhợt nhạt.

U.23 Việt Nam có thể thua, nhưng sẽ không ngán ngại U.23 Hàn Quốc ẢNH: TED TRẦN TV

Đội trẻ xứ kim chi đứng nhì vòng bảng khi thua Uzbekistan, hòa Iran và thắng Li Băng. Sau chiến thắng trước Úc ở tứ kết, Hàn Quốc thua Nhật Bản (dù kình đích mang đội nòng cốt sinh viên và U.21), vỡ mộng chung kết sau 6 năm.

Thành tích nghèo nàn của U.23 Hàn Quốc đến từ hai yếu tố: lực lượng và HLV. Lứa trẻ Hàn Quốc chủ yếu gom nhặt từ các đội trong nước. Trong đó, 2 CLB sở hữu nhiều tuyển thủ nhất là Pohang Steelers (đứng ngoài tốp 3 K-League 1) và Suwon Bluewings (đá ở K-League... 2).

"Tướng" Lee Min-sung cũng không nổi trội, với vỏn vẹn 4 năm dẫn dắt Daejeon Hana Citizens ở K-League. Thành tích của Lee khó so sánh với Kim Sang-sik, dù là cầu thủ hay HLV.

Thầy Kim trổ tài

Tất nhiên, U.23 Hàn Quốc vẫn ở thế "chiếu trên", bởi khác biệt đẳng cấp giữa hai nền bóng đá.

U.23 Việt Nam chơi nhỉnh hơn trong 5 trận đã qua ở vòng chung kết U.23 châu Á, nhưng trong một trận cụ thể, U.23 Hàn Quốc vẫn mạnh hơn.

Dẫu khủng hoảng, đội bóng của Lee Min-sung vẫn hưởng lợi từ quá trình tích lũy, vươn mình của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, để tạo ra nền tảng cầu thủ với tư duy và sức mạnh vượt mặt bằng chung châu Á. 4/5 giải gần nhất, U.23 Hàn Quốc xếp trên U.23 Việt Nam.

Thế nhưng, càng chênh lệch, tài năng của ông Kim càng có đất diễn. Nhà cầm quân Hàn Quốc từng rời Jeonbuk trong thế "cúi đầu", trước làn sóng đòi sa thải của CĐV. HLV Kim Sang-sik bị chỉ trích bởi lối chơi thiên lệch phòng thủ, theo đuổi sự an toàn (hơn 2/3 số trận của Jeonbuk thời ông Kim chỉ được định đoạt ở 30 phút cuối trận), vốn không phù hợp với vị thế của đội bóng giàu truyền thống nhất Hàn Quốc bấy giờ.

Cũng như tiền bối Park Hang-seo, ông Kim rời Hàn Quốc khi sự nghiệp sa sút, để rồi lấy lại tất cả ở Việt Nam.

Chiến lược gia mới năm nào bị chỉ trích là "bảo thủ", nay đã giúp đội cửa dưới như U.23 Việt Nam trình làng lối chơi phóng khoáng, đẹp mắt, tự tin chơi bóng, dám thể hiện bản thân trước các đội mạnh.

Ông Kim chẳng còn gì phải chứng minh trước dư luận Hàn Quốc. Kể cả có thua trận tranh HCĐ, xứ kim chi cũng phải nhìn Kim Sang-sik bằng ánh mắt khác, thay vì gán ghép ông chỉ có thể thành công nhờ danh tiếng sẵn có ở Jeonbuk như trước đây.

Song, nếu thầy Kim thắng, đó sẽ là trái ngọt sau quãng buồn ở quê hương. Một cuộc tái ngộ không có chỗ cho tình cảm, nơi HLV Kim cùng U.23 Việt Nam chịu đủ bất lợi, nhưng quyết chơi một trận "ra trò".