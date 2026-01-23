Đình Bắc va chạm ở vòng cấm, trọng tài 'quay xe' xóa phạt đền cho U.23 Việt Nam: Tại sao?

Đình Bắc thoát bị quả phạt đền nhờ tỉnh táo thu chân đúng lúc ảnh: Ted Trần

Đình Bắc và U.23 Việt Nam thoát quả phạt đền

Phút 34, từ quả phạt góc Đình Bắc trong nỗ lực phá bóng đã va chạm với cầu thủ U.23 Hàn Quốc trong khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam. Ngay lập tức, trọng tài Jamali (Kuwait) đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn từ tổ trọng tài VAR, vị "vua áo đen" đã quyết định tiến lại màn hình và kiểm tra pha va chạm từ các góc quay khác nhau.

Thực tế, Đình Bắc sau khi thấy cầu thủ U.23 Hàn Quốc đánh đầu đã rất nhanh rút chân lại, và thu mình tối đa. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đối phương đã đánh đầu trước, rồi 2 cầu thủ cùng va chạm nhau bằng thân mình.

U.23 Việt Nam đang tạm dẫn U.23 Hàn Quốc 1-0 ảnh: Ted Trần

Xét đây là tình huống tranh chấp hợp lệ, ông Jamali đã quyết định rất chính xác là xóa bỏ quả phạt đền trong sự ăn mừng quyết tâm của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Trước đó, Đình Bắc đã góp công trong bàn thắng mở tỷ số của U.23 Việt Nam, khi đi bóng và đưa vào vừa tầm để Quốc Việt sút tung lưới U.23 Hàn Quốc ở phút 30.

Một trọng tài FIFA cho biết: “Đình Bắc đã thu chân trước khi va chạm xảy ra. Và va chạm sau đó là bình thường trong bóng đá. Nên trọng tài ra xem VAR, xác định không có lỗi của Đình Bắc và đội U.23 Việt Nam không bị penalty là chính xác”.



Kết thúc hiệp 1, 2 đội đã rời sân tạm khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về U.23 Việt Nam có đến 9 sự thay đổi so với trận bán kết, chỉ giữ lại Thái Sơn và Nhật Minh trong đội hình xuất phát.