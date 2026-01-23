Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc va chạm ở vòng cấm, trọng tài 'quay xe' xóa phạt đền cho U.23 Việt Nam: Tại sao?

Linh Nhi
Linh Nhi
23/01/2026 22:54 GMT+7

Trọng tài người Kuwait Abdullah Jamali đã thổi phạt đền U.23 Việt Nam sau pha va chạm giữa Đình Bắc và cầu thủ U.23 Hàn Quốc, nhưng sau đó ông đã 'quay xe' sau khi tham khảo VAR.

Đình Bắc va chạm ở vòng cấm, trọng tài 'quay xe' xóa phạt đền cho U.23 Việt Nam: Tại sao?- Ảnh 1.

Đình Bắc thoát bị quả phạt đền nhờ tỉnh táo thu chân đúng lúc

ảnh: Ted Trần

Đình Bắc và U.23 Việt Nam thoát quả phạt đền

Phút 34, từ quả phạt góc Đình Bắc trong nỗ lực phá bóng đã va chạm với cầu thủ U.23 Hàn Quốc trong khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam. Ngay lập tức, trọng tài Jamali (Kuwait) đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi nghe tư vấn từ tổ trọng tài VAR, vị "vua áo đen" đã quyết định tiến lại màn hình và kiểm tra pha va chạm từ các góc quay khác nhau.

Thực tế, Đình Bắc sau khi thấy cầu thủ U.23 Hàn Quốc đánh đầu đã rất nhanh rút chân lại, và thu mình tối đa. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đối phương đã đánh đầu trước, rồi 2 cầu thủ cùng va chạm nhau bằng thân mình.

Đình Bắc va chạm ở vòng cấm, trọng tài 'quay xe' xóa phạt đền cho U.23 Việt Nam: Tại sao?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam đang tạm dẫn U.23 Hàn Quốc 1-0

ảnh: Ted Trần

Xét đây là tình huống tranh chấp hợp lệ, ông Jamali đã quyết định rất chính xác là xóa bỏ quả phạt đền trong sự ăn mừng quyết tâm của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Trước đó, Đình Bắc đã góp công trong bàn thắng mở tỷ số của U.23 Việt Nam, khi đi bóng và đưa vào vừa tầm để Quốc Việt sút tung lưới U.23 Hàn Quốc ở phút 30.

Một trọng tài FIFA cho biết: “Đình Bắc đã thu chân trước khi va chạm xảy ra. Và va chạm sau đó là bình thường trong bóng đá. Nên trọng tài ra xem VAR, xác định không có lỗi của Đình Bắc và đội U.23 Việt Nam không bị penalty là chính xác”.

Kết thúc hiệp 1, 2 đội đã rời sân tạm khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về U.23 Việt Nam có đến 9 sự thay đổi so với trận bán kết, chỉ giữ lại Thái Sơn và Nhật Minh trong đội hình xuất phát.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Hàn Quốc, VCK châu Á 2026: Quốc Việt mở tỷ số

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Hàn Quốc, VCK châu Á 2026: Quốc Việt mở tỷ số

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ thay đổi, từ con người cho đến cách tiếp cận trận đấu khi tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, vào 22 giờ hôm nay 23.1.

U.23 Việt Nam nhân sự cực sốc đấu Hàn Quốc, ông Kim thay 9 vị trí: Văn Bình bắt chính, Đình Bắc đội trưởng

U.23 Việt Nam sẽ thay đổi lớn trước đối thủ Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đình Bắc U.23 Hàn Quốc Phạt đền Var
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận