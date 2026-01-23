Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam

Đội hình xuất phát U.16 PVF đã cầm hòa U.16 PSG ảnh: PVF

Đàn em Hiểu Minh U.23 Việt Nam làm tung lưới PSG

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang ráo riết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ Việt Nam ngày 23.1. Ngay lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhận được sự khích lệ đặc biệt từ các đàn em U.16 PVF.

Ở trận đấu kết thúc trước thềm nửa đêm ngày 23.1, đội U.16 PVF đã xuất sắc có trận hòa 1-1 trước U.16 Paris Saint-Germain (PSG), một trong những đội trẻ danh giá nhất châu Âu vào lúc này.

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Alkass International Cup được xem là giải đấu trẻ danh giá và uy tín hàng đầu châu Âu, quy tụ rất nhiều đội bóng trẻ của những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ U.16 PVF ảnh: PVF

Quay trở lại trận đấu, các học trò của HLV Nguyễn Xuân Thành thậm chí còn là người mở tỷ số trước do công Phạm Tuấn Kiệt ngay phút đầu tiên từ pha chạy chỗ và đánh đầu ngược khá giống cách Đình Bắc đã làm tung lưới U.23 UAE.

Trong phần còn lại của trận đấu, U.16 PSG là người chơi tấn công mạnh mẽ, tung ra khá nhiều pha uy hiếp nhờ sự vượt trội về thể hình và sức mạnh, cũng như kỹ thuật của nhiều cầu thủ gốc Phi.

Tuy nhiên U.16 PVF đã có một ngày thi đấu tập trung và quyết tâm, chỉ để thủng lưới sau tình huống phản lưới nhà, khép lại trận hòa 1-1 gây ra khá nhiều bất ngờ cho những người chứng kiến.

Trước đó, U.16 PVF đã có trận thua 1-2 trước U.16 Kashiwa Reysol (Nhật Bản), trong trận đấu các đàn em của Hiểu Minh, Xuân Bắc đã chơi khá ngang ngửa.

Đội hình xuất phát U.16 PVF gặp U.16 PSG ảnh: PVF

Dự kiến vào ngày 24.1 tới, thầy trò HLV Nguyễn Xuân Thành - cựu tuyển thủ Việt Nam - sẽ có trận đấu quan trọng gặp đội U.16 đến từ lò La Masia danh tiếng của gã khổng lồ châu Âu Barca.

Alkass International Cup được xem là một trong những giải đấu trẻ uy tín quan trọng ở châu Âu quy tụ nhiều tên tuổi lớn có truyền thống đào tạo trẻ, nơi Real Madrid đã đăng quang ở năm 2025.

Hy vọng rằng kinh nghiệm quý giá ở giải đấu này sẽ giúp những đàn em của Hiểu MInh, Xuân Bắc... tiến bộ để cống hiến cho các đội tuyển quốc gia trong đó có U.23 Việt Nam một vài năm tới.