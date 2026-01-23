Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
23/01/2026 02:06 GMT+7

Khi U.23 Việt Nam vừa hoàn tất buổi tập cuối cùng trước trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026 với U.23 Hàn Quốc, U.16 PVF đã xuất sắc hòa dàn sao trẻ của gã khổng lồ U.16 PSG.

Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Đội hình xuất phát U.16 PVF đã cầm hòa U.16 PSG

ảnh: PVF

Đàn em Hiểu Minh U.23 Việt Nam làm tung lưới PSG

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang ráo riết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ Việt Nam ngày 23.1. Ngay lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhận được sự khích lệ đặc biệt từ các đàn em U.16 PVF.

Ở trận đấu kết thúc trước thềm nửa đêm ngày 23.1, đội U.16 PVF đã xuất sắc có trận hòa 1-1 trước U.16 Paris Saint-Germain (PSG), một trong những đội trẻ danh giá nhất châu Âu vào lúc này.

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Alkass International Cup được xem là giải đấu trẻ danh giá và uy tín hàng đầu châu Âu, quy tụ rất nhiều đội bóng trẻ của những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ U.16 PVF

ảnh: PVF

Quay trở lại trận đấu, các học trò của HLV Nguyễn Xuân Thành thậm chí còn là người mở tỷ số trước do công Phạm Tuấn Kiệt ngay phút đầu tiên từ pha chạy chỗ và đánh đầu ngược khá giống cách Đình Bắc đã làm tung lưới U.23 UAE.

Trong phần còn lại của trận đấu, U.16 PSG là người chơi tấn công mạnh mẽ, tung ra khá nhiều pha uy hiếp nhờ sự vượt trội về thể hình và sức mạnh, cũng như kỹ thuật của nhiều cầu thủ gốc Phi.

Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Tuy nhiên U.16 PVF đã có một ngày thi đấu tập trung và quyết tâm, chỉ để thủng lưới sau tình huống phản lưới nhà, khép lại trận hòa 1-1 gây ra khá nhiều bất ngờ cho những người chứng kiến.

Trước đó, U.16 PVF đã có trận thua 1-2 trước U.16 Kashiwa Reysol (Nhật Bản), trong trận đấu các đàn em của Hiểu Minh, Xuân Bắc đã chơi khá ngang ngửa.

Nóng: PVF xuất sắc hòa PSG nhờ bàn thắng giống Đình Bắc, tiếp lửa U.23 Việt Nam- Ảnh 4.

Đội hình xuất phát U.16 PVF gặp U.16 PSG

ảnh: PVF

Dự kiến vào ngày 24.1 tới, thầy trò HLV Nguyễn Xuân Thành - cựu tuyển thủ Việt Nam - sẽ có trận đấu quan trọng gặp đội U.16 đến từ lò La Masia danh tiếng của gã khổng lồ châu Âu Barca.

Alkass International Cup được xem là một trong những giải đấu trẻ uy tín quan trọng ở châu Âu quy tụ nhiều tên tuổi lớn có truyền thống đào tạo trẻ, nơi Real Madrid đã đăng quang ở năm 2025. 

Hy vọng rằng kinh nghiệm quý giá ở giải đấu này sẽ giúp những đàn em của Hiểu MInh, Xuân Bắc... tiến bộ để cống hiến cho các đội tuyển quốc gia trong đó có U.23 Việt Nam một vài năm tới.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam dù được xem là thất thế hơn khi đối đầu với Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng, nhưng thầy trò ông Kim hoàn toàn có thể 'biến' đội bóng đến từ xứ sở kim chi phải lo lắng vào tối 23.1.

U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba để đời trước U.23 Hàn Quốc

Xác định 4 đội vào bán kết giải U.19 quốc gia, U.19 HAGL bị loại sau loạt đá luân lưu

Khám phá thêm chủ đề

PVF U.23 Việt Nam PSG Alkass International Cup Barca Real Madrid Kashiwa Reysol Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận