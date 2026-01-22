Xác định 4 đội vào bán kết giải U.19 quốc gia, U.19 HAGL bị loại sau loạt đá luân lưu

U.19 Thể Công Viettel I thắng nhọc

Ở trận tứ kết đầu tiên, U.19 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U.19 TP.HCM và không có bất ngờ nào xảy ra. Ngay ở phút 18, Đình Bưởi phạm lỗi với Quang Linh trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho Sông Lam Nghệ An. Trên chấm 11 m, Hoàng Minh Hợi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

U.19 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) vào bán kết Ảnh: Vff

Hiệp 2 là quãng thời gian mà U.19 thi đấu cố gắng. Nhưng đại diện phía nam lại không có được hiệu quả cần thiết. Phút 81, Viết Duy đi bóng rất hay vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là Viết Duy với tình huống xử lý bóng tinh tế và ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Sông Lam Nghệ An.



Một ứng viên vô địch khác là U.19 Thể Công Viettel I đối đầu với PVF. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thể Công Viettel I vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel I mạnh dạn sử dụng bóng bổng và toan tính này đã phát huy hiệu quả. Phút 61, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đội trưởng Hoàng Công Hậu bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho Thể Công Viettel I. Thời gian còn lại của trận đấu, PVF nỗ lực tấn công nhưng bất thành và chấp nhận trận thua 0-1.



HLV Roland đưa U.19 Hà Nội vượt qua tứ kết

Trong khi đó, U.19 Hà Nội với sự dẫn dắt của HLV Roland, đụng độ U.19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – đội bóng có lối chơi khó chịu. Phút 30, Nguyễn Thiên Phú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết được xác định là U.19 PVF-CAND. Đội chủ nhà giành thắng lợi nhờ loạt sút luân lưu đầy may rủi trước U.19 LPBank HAGL sau thời gian thi đấu chính thức bất phân thắng bại.

Hai cặp bán kết được xác định như sau:

Bán kết 1: U.19 PVF CAND gặp U.19 Hà Nội.

Bán kết 2: U.19 Sông Lam Nghệ An gặp U.19 Thể Công Viettel 1