Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 4 đội vào bán kết giải U.19 quốc gia, U.19 HAGL bị loại sau loạt đá luân lưu

Trang Thu
Trang Thu
22/01/2026 21:00 GMT+7

Đã xác định các đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia – cúp Modern 2025-2026 sau các chiến thắng thuyết phục.

U.19 Thể Công Viettel I thắng nhọc

Ở trận tứ kết đầu tiên, U.19 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U.19 TP.HCM và không có bất ngờ nào xảy ra. Ngay ở phút 18, Đình Bưởi phạm lỗi với Quang Linh trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho Sông Lam Nghệ An. Trên chấm 11 m, Hoàng Minh Hợi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. 

Xác định 4 đội vào bán kết giải U.19 quốc gia, U.19 HAGL bị loại sau loạt đá luân lưu- Ảnh 1.

U.19 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) vào bán kết

Ảnh: Vff

Hiệp 2 là quãng thời gian mà U.19 thi đấu cố gắng. Nhưng đại diện phía nam lại không có được hiệu quả cần thiết. Phút 81, Viết Duy đi bóng rất hay vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là Viết Duy với tình huống xử lý bóng tinh tế và ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Sông Lam Nghệ An.

Một ứng viên vô địch khác là U.19 Thể Công Viettel I đối đầu với PVF. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thể Công Viettel I vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel I mạnh dạn sử dụng bóng bổng và toan tính này đã phát huy hiệu quả. Phút 61, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đội trưởng Hoàng Công Hậu bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho Thể Công Viettel I. Thời gian còn lại của trận đấu, PVF nỗ lực tấn công nhưng bất thành và chấp nhận trận thua 0-1.

Xác định 4 đội vào bán kết giải U.19 quốc gia, U.19 HAGL bị loại sau loạt đá luân lưu- Ảnh 2.

HLV Roland đưa U.19 Hà Nội vượt qua tứ kết

Trong khi đó, U.19 Hà Nội với sự dẫn dắt của HLV Roland, đụng độ U.19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – đội bóng có lối chơi khó chịu. Phút 30, Nguyễn Thiên Phú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết được xác định là U.19 PVF-CAND. Đội chủ nhà giành thắng lợi nhờ loạt sút luân lưu đầy may rủi trước U.19 LPBank HAGL sau thời gian thi đấu chính thức bất phân thắng bại.

Hai cặp bán kết được xác định như sau:

Bán kết 1: U.19 PVF CAND gặp U.19 Hà Nội.

Bán kết 2: U.19 Sông Lam Nghệ An gặp U.19 Thể Công Viettel 1

Tin liên quan

AFC nói cực chất về màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, dẫn lời thầy Kim…

AFC nói cực chất về màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, dẫn lời thầy Kim…

Trước thềm trận tranh hạng ba tại VCK U.23 châu Á 2026, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết về cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam đấu trí Hàn Quốc, nỗ lực tột độ giành HCĐ: Ca khúc khải hoàn về nước ngày 24.1

U.23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba để đời trước U.23 Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel U. 19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Sông Lam Nghệ An xứ Nghệ U.19
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận