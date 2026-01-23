U.23 Việt Nam sẽ thay đổi lớn trước đối thủ Hàn Quốc

HLV K IM S ANG -S IK ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ

Sau trận thua U.23 Trung Quốc ở bán kết, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu toàn đội đứng dậy và phải có tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Hàn Quốc. Đây là thử thách thực sự khi chúng ta chỉ còn đúng bộ 3 trung vệ lần đầu chơi cùng nhau. Ngoài Nhật Minh quen thuộc thì Đức Anh và Văn Hà sẽ lần đầu tiên đá chính ở một giải lớn. Hàng phòng ngự "bất đắc dĩ" này sẽ phải chịu sức ép lớn, vì U.23 Hàn Quốc có khả năng tấn công rất tốt. Ngoài thay đổi ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang-sik cũng dự tính thay đổi nhiều ở đội hình xuất phát, bởi nhiều vị trí tỏ ra quá tải sau 5 trận cầu căng thẳng.

U.23 VN (phải) sẽ đứng dậy mạnh mẽ để chơi hay trước U.23 Hàn Quốc Ảnh: Ted Trần

Trong trận bán kết, đội U.23 VN đã không thể luân chuyển bóng lên phía trên để Lê Phát, Công Phương quấy phá hàng thủ đối phương, do thể lực suy giảm. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik dự tính sử dụng Phi Hoàng, Anh Quân ở 2 biên và tung Quốc Cường vào từ đầu đá chính ở giữa sân. Bài toán trên hàng công dễ dàng hơn vì mọi cầu thủ đều thường xuyên luân phiên thi đấu, nên đều trong trạng thái sẵn sàng.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Thói quen luân chuyển cầu thủ của HLV Kim Sang-sik khiến khó dự báo đội hình xuất phát. Những trận trước, U.23 VN chỉ xoay tua đội hình trên hàng công và ưu tiên giữ vững hàng phòng ngự, nhưng lần này lại khác khi trình làng hàng thủ hoàn toàn mới. Tôi nghĩ mấu chốt của trận này là cố gắng giúp cầu thủ có tinh thần tốt ngay từ lúc nhập cuộc, bởi U.23 Hàn Quốc rất mạnh. Dù đội hình có nhiều xáo trộn, nhưng U.23 VN sẽ phải chơi với tinh thần và phong độ tốt nhất để có trận cầu hay, chia tay giải".

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

B ƯỚC RA TỪ THẤT BẠI

Cầu thủ U.23 VN sẽ phải bước ra khỏi thất bại trước U.23 Trung Quốc để tiếp tục hành trình trưởng thành của mình. Toàn đội sẽ phải xốc lại tinh thần để cùng nhau san sẻ gánh nặng của hàng thủ U.23 VN khi không còn 2 trụ cột Hiểu Minh, Lý Đức. Mỗi vị trí sẽ phải nỗ lực thêm một chút cho những đồng đội đang căng mình quá tải, để hệ thống vận hành suôn sẻ trở lại.

Có một điều chắc chắn là U.23 Hàn Quốc sẽ muốn đánh bại U.23 VN để "xả" hết những thất vọng sau trận thua U.23 Nhật Bản ở bán kết. Chúng ta sẽ phải sẵn sàng các phương án bọc lót, hóa giải sức ép trước những đợt pressing dồn dập liên tiếp của đối thủ rất mạnh này. Đây cũng là lúc để những nhân tố mới như Đức Anh, Văn Hà bước ra ánh sáng, khẳng định tài năng của mình. Nếu Đức Anh và Văn Hà có tâm lý tốt, thì sẽ hợp cùng Nhật Minh, hình thành hàng phòng ngự chắc chắn để đánh bật các pha tấn công của U.23 Hàn Quốc. Thủ môn Trung Kiên cũng cần phải sớm quên đi thất bại để chơi đúng phong độ và hỗ trợ chỉ huy hàng phòng ngự một cách tốt nhất.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Nếu cầu thủ U.23 VN giải tỏa được tâm lý và thi đấu với phong độ tốt nhất thì chúng ta vẫn có hy vọng, dù ai cũng biết đối phương mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Những nhân tố gần đây ít đá như Văn Hà, Đức Anh, Phi Hoàng, Anh Quân, Quốc Cường… đang có thể lực tốt nên kỳ vọng họ sẽ chơi một trận đấu hay. Tất cả sẽ phải tạo ra sự kỷ luật trong lối chơi, bảo đảm thực hiện đúng ý đồ của BHL để có thế trận tốt. Từng vị trí sẽ phải cố gắng hỗ trợ phòng ngự và bung sức đúng thời điểm trong nghệ thuật tính toán của HLV Kim Sang-sik, để tránh được đòn phủ đầu của U.23 Hàn Quốc. Nếu chơi chặt chẽ, chúng ta sẽ có cơ hội phản công, để tìm bàn thắng và giành chiến thắng. Chiếc HCĐ sẽ là kết thúc đẹp cho một giải đấu thành công của lứa cầu thủ tài năng".