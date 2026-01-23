U.23 Việt Nam sẽ chơi tưng bừng, quả cảm trước Hàn Quốc: Xem kênh nào, mấy giờ?

U.23 Việt Nam không bao giờ từ bỏ trước Hàn Quốc

Lịch sử đối đầu ở các vòng chung kết U.23 châu Á, tuy U.23 Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc nhưng cũng chưa từng rời sân mà không có bàn thắng. Thậm chí nếu may mắn chúng ta có thể giành chiến thắng vào giờ chót. Tại vòng chung kết U.23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, trận ra quân Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2, nhưng đó là giải mà các học trò của ông Park Hang-seo nhập cuộc rất hay, ghi bàn vượt lên dẫn trước. Đó là một pha dàn xếp nhanh, tuôn xuống tốc độ của Đoàn Văn Hậu bên cánh trái chuyền vào cho Công Phượng. Cựu tiền đạo của HAGL bỏ bóng ra phía sau để cho Quang Hải lao lên sút cực khéo hạ gục thủ môn U.23 Hàn Quốc. Bàn thắng đó thể hiện những phẩm chất, kỹ năng xuất sắc của các tuyển thủ Việt Nam, không hề tỏ ra e dè, ngán ngại gì đối thủ.

Đến vòng chung kết U.23 năm 2022 tại Uzbekistan, U.23 Việt Nam còn xuất sắc hơn khi chơi với tinh thần không từ bỏ. Dù bị dẫn trước, nhưng Khuất Văn Khang và đồng đội khi đó đã nỗ lực đến tận phút cuối cùng, để có bàn gỡ hòa đẹp mắt và xứng đáng của hậu vệ Vũ Tiến Long. Bàn thắng đó giúp U.23 Việt Nam vây ráp Hàn Quốc trong những phút còn lại và Văn Tùng suýt chút nữa đã khiến cho đội bóng xứ kim chi phải ôm hận.

Qua 2 trận chính thức này có thể thấy rõ, U.23 Việt Nam đủ sức đối đầu với một đối thủ to cao, thể lực mạnh mẽ như Hàn Quốc. Và nếu tính phong độ gần nhất thể hiện qua 2 trận gặp U.23 Hàn Quốc năm 2025 với 1 trận hòa hồi tháng 3 và 1 trận thua sát nút 0-1 ở Panda Cup hồi tháng 11 thì có thể thấy, U.23 Việt Nam sẽ chơi đầy tự tin để cống hiến một trận cầu mãn nhãn, quyết thắng đối thủ ở trận tranh hạng ba tối nay.

Khuất Văn Khang từng có mặt ở trận hòa Hàn Quốc 4 năm trước, giờ sẽ dẫn dắt cả đội chơi hay ở trận tranh hạng ba với chính đối thủ này ẢNH: VFF

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, người từng có đường chuyền quyết định cho Văn Quyến ghi bàn duy nhất vào lưới Hàn Quốc trên đất Oman tại vòng loại Asian Cup năm 2004 cho biết: "Hàn Quốc dĩ nhiên mạnh hơn chúng ta, trong đội hình gặp Việt Nam khi đó, chủ yếu là lứa U.23 chúng tôi thì có đến 6 tuyển thủ vừa giành hạng tư World Cup. Họ gây áp lực rất nhiều và buộc chúng ta phải tổ chức phòng ngự kín kẽ.

Nhưng phải nói là cả đội khi đó chiến đấu rất kiên cường, thi đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, tập trung rất cao từng đường bóng, các vị trí trên sân giữ cự ly đội hình và sự gắn kết tốt, nên đã từng bước đẩy lùi và vô hiệu hóa cơ hội của họ. Và khi đối thủ nôn nóng dâng cao thì Việt Nam đã phản công chớp nhoáng để có bàn thắng. Đó chính là ý chí mạnh mẽ, tinh thần bền bỉ, phân phối sức hợp lý, chiến đấu kiên cường, phong cách chơi quả cảm để giành chiến thắng trước một đội bóng đẳng cấp hơn mình".

Chờ thầy Kim sẽ có "chiêu" ngăn chặn đội bóng quê hương mình ẢNH: VFF

Hàn Quốc không quá mạnh, U.23 Việt Nam có cơ hội

Ở vòng chung kết U.23 châu Á năm nay, U.23 Hàn Quốc không quá mạnh như những gì họ từng thể hiện ở cấp độ này tại nhiều giải đấu trước đây. Họ khởi đi bằng trận hòa không bàn thắng với Iran, sau đó thắng Li Băng 4-2 trong thế trận 2 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1, đến trận cuối quyết định với Uzbekistan lại chơi chập chờn thua 0-2.

Nếu khi đó Iran mà thắng Li-Băng thì Hàn Quốc đã xách va li về nước sớm. Vào tứ kết, Hàn Quốc cũng phải đợi đến phút 88 mới thắng được Úc một cách khó nhọc. Sau đó Hàn Quốc lép vế hoàn toàn trước các cầu thủ U.20 của Nhật Bản và thua trong thế trận bị áp đảo ở trận bán kết.

Đình Bắc sẽ lại bùng nổ như 4 trận đầu tiên quật ngã các đối thủ Tây Á và Trung Á? ẢNH: VFF

Phân tích như thế để thấy cả công và thủ của Hàn Quốc ở giải lần này đều khá bình thường. Khác với Trung Quốc dù cũng không được đánh giá cao trước khi vào bán kết, nhưng thực sự họ có hàng phòng ngự quá tốt chưa lọt lưới bàn nào. Đó là cơ sở tin cậy để họ thực hiện lối đá ngoạn mục đánh bại chúng ta. Còn Hàn Quốc rất khó để chơi mạnh mẽ, pressing tầm cao như Trung Quốc. Một phần vì hàng phòng ngự của họ không tốt, phần khác cách chơi của đội bóng xứ sở kim chi xuyên suốt những trận vừa qua khá đều đều, không có gì quá đột biến, nên khó kỳ vọng họ bùng nổ như U.23 Trung Quốc trước U.23 Việt Nam.

Dĩ nhiên U.23 Việt Nam sẽ không chủ quan mà sẽ thi đấu với tinh thần của "chiến binh". Giờ đã là trận cuối cùng, kết quả dù thế nào cũng không quan trọng bằng cách chơi để lan tỏa cảm xúc và niềm tin cho người hâm mộ, lấy lại những gì đã mất ở trận bán kết. Thầy trò ông Kim Sang-sik đã ngã ở trận thua Trung Quốc, rất cần đứng dậy để vượt lên chính mình ở trận cuối cùng vòng chung kết U.23 châu Á này.

Mong niềm vui sẽ lại đến như vậy với U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Cho dù chúng ta không có lực lượng mạnh nhất, hàng thủ tổn thất khá nhiều. Nhưng người hâm mộ vẫn vững tin rằng cả đội sẽ thi đấu một cách quả cảm, vừa phát huy truyền thống không bao giờ e ngại trước Hàn Quốc, vừa chứng minh những gì đã đạt được tại sân chơi châu lục lần này là một thành quả đầy tự hào và xứng đáng để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Hy vọng thầy Kim sẽ có đủ bài để "trị" đội bóng quê hương mình, giúp cho U.23 Việt Nam chơi một trận tưng bừng, khí thế, mang về nhiều niềm vui cho người hâm mộ.

Trận tranh HCĐ giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc phát trực tiếp trên TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao. Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp trên thanhnien.vn.

